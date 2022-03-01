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Новости > Для женщин и детей при пересечении границы в западном направлении кое-что изменилось

Для женщин и детей при пересечении границы в западном направлении кое-что изменилось

Агата Кловская
28.02.22 16:03
1050
Для женщин и детей при пересечении границы в западном направлении кое-что изменилось

Главное: Женщинам и детям упростили процедуру оформления при пересечении границы. Касается это западного направления.

Детали: Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что изменилось для женщин и детей при пересечении границы в западном направлении. Им максимально упростили процедуру оформления.

Чиновник говорит: «Процедура оформления на государственной границе после вторжения России в Украину с увеличением потока людей на западном участке максимально упрощена Государственной пограничной службой. Благодарны партнерам со стран ЕС, которые также упростили условия въезда для граждан Украины».

Подчеркивается: «Женщины и дети максимально быстро оформляются для того, чтобы не было задержек во время оформления».

Информируется, что пассажиропоток возрос в разы, но и пограничники Украины, и пограничники смежных стран максимально быстро обеспечивают процедуру оформления.

Он отметил: «Мы не требуем весь перечень документов, который определен законодательством для пересечения государственной границы. Для детей это может быть свидетельство о рождении, внутренние паспорта. На это пошли и пограничники смежных стран».

Уточняется, что наибольший поток сейчас наблюдается на границе с Польшей.

Резюмируется: «Обращаемся к гражданам с просьбой отслеживать ситуацию по загруженности пунктов пропуска на всех участках со странами ЕС для того, чтобы для себя выбирать более оптимальный маршрут и не нагружать один участок».

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Тэги: общество, граница, война, таможня, новости Украины

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