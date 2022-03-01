Стало известно, какие таможни не работают в Украине

Главное: В Украине работают не все таможни. Стало известно, какие «закрыты».

Детали: Государственная таможенная служба поведала об обстановке на границах Украины. Работают не все таможни.

Так, как сообщается, Донецкая, Луганская, Херсонская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Николаевская таможни временно остановили работу.

Подчеркивается, что остальные таможни выполняют свои функции за исключением отдельных таможенных постов.

Замглавы Государственной таможенной службы Александр Шуцкий рассказал: «Наши парни не дали доступ к нашим системам. Успели снять оборудование с таможенных пунктов пропуска по Востоку. Где не успели, там были дежурные парни, которые сломали систему, сломали винчестера и не дали допуска оккупанту к системе. В Луганске парни не смогли выйти из оцепления и с данным оборудованием скрываются».

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