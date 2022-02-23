Московская полиция сбилась с ног в поисках «террористов» на украинских номерах

Главное: Полицейские Москвы и области ищут белый микроавтобус Volkswagen с украинскими номерами. Как утверждается, в нем находятся «террористы».

Детали: Полиция Белгородской области и Москвы начала поиски микроавтобуса, в котором, как утверждается, могут находится готовящие диверсию террористы. Как сообщает канал Baza в Telegram, в ориентировке на розыск транспортного средства, которую получили практически все отделы полиции Москвы, Московской области и Белгорода, речь идет о белом автомобиле Volkswagen с украинскими номерами.

Сам микроавтобус зарегистрирован на уроженца Украины Александра Александровича Токаря. Согласно поступившей от силовиков информации, он является бывшим военным.

В тему: В декабре 2021 года сотрудники СБУ прекратили в Киеве деятельность центра террористов ИГИЛ. По данным спецслужбы, в составе преступной группы входили 12 человек, в том числе 5 граждан России.