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Новости > День рождения револьвера: какой праздник отмечается 25 февраля

День рождения револьвера: какой праздник отмечается 25 февраля

Агата Кловская
25.02.22 05:06
151
День рождения револьвера: какой праздник отмечается 25 февраля

Сегодня, 25 февраля 2022 года, в мире и Украине отмечают День рождения револьвера и Алексея Рыбного.

День рождения револьвера

25 февраля 1836 года датирован патент на изобретение капсюльного револьвера оригинальной конструкции, пригодного для массового производства. «Родитель» именинника также известен – Самюэль Кольт, прославившийся на весь мир и сказочно разбогатевший благодаря своему изобретению.

Несмотря на то, что юридические правоотношения Кольта и запатентованной им модели несомненны, споры между историками о том, кто был настоящим изобретателем, продолжаются. Есть мнение, что главными способностями Кольта были не конструкторские, а предпринимательские, и он лишь присвоил себе плод чужих трудов. И первый аргумент в пользу скепсиса – это возраст: в 1836 году автору передового оружия было всего 22 года. Однако юноша, вопреки юным годам, уже повидал мир, был опытным юнгой и досконально разбирался в корабельных механизмах. Официальная легенда гласит, что среди них-то он и подсмотрел идею скорострельного 6-зарядного оружия.

Имя Кольта и созданного им «барабанного пистолета» срослись и стали синонимами, поэтому многие полагают, будто револьверов до Кольта и вовсе не было. Но это не так. Огнестрельное оружие револьверного типа существовало с конца 16 века, но было либо однозарядным, либо чрезвычайно дорогой ручной работой. Принципы, запатентованные Кольтом, как раз упростили и удешевили производство, а также улучшили боевые свойства. Поэтому его изобретение считается первой работоспособной надежной моделью с капсюльным воспламенением. На базе прототипа талантливый предприниматель выпускал три вида револьверов разного калибра и модификаций.

Алексей Рыбный

Происхождение названия идет от православной даты почитания памяти святого Алексия, Московского митрополита в 14 веке. С юных лет Алексий выбрал для себя путь служению Богу. Сначала был иноком в Московском монастыре, затем вел судебные дела храма, а спустя годы его назначили епископом. После кончины митрополита Феогноста Алексий занял его должность. За свою долгую жизнь он строил церкви, исцелял больных, вел государственную деятельность, выступал дипломатом.

На Алексея Рыбного часто случалась оттепель, водоемы становились доступными для рыбалки, поэтому мужчины шли ловить рыбу. Традиционным блюдом дня являлись блюда из добытого улова. Женщины жарили рыбу, варили уху и пекли пироги. Часто к ухе подавали расстегаи – овальные пирожки, раскрытые наверху и начиненные рыбой.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День открытия спирта;

- Международный день борьбы с издевательствами;

- Память Иверской иконы Божией Матери;

- Международный день кохлеарного импланта.

Тэги: общество, мир, праздники, новости Украины

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