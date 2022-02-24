День рождения лотереи: какой праздник отмечается 24 февраля

Сегодня, 24 февраля 2022 года, в мире и Украине отмечают День рождения лотереи и Власьев день.

День рождения лотереи

Хотя дата не включена в список государственных праздников ни в одной из стран, она получила широкую известность. Объяснение такой популярности довольно прозаичное – практически каждый из нас хотя бы раз в жизни пробовал испытать удачу и приобретал заветный билетик, который может кардинально изменить жизнь человека.

Это азартные игры, в которых распределение выгод и убытков зависит от случайного выбора. В качестве приза могут выступать деньги, материальные ценности или скидки/бонусы на определенные товары и услуги. Последний вариант часто встречается в современных лотереях, которые проводятся компаниями среди своих постоянных клиентов или покупателей.

Кто придумал лотереи? Эта загадка надежно спрятана на затертых страницах истории. Прообразом лотереи считается кено – одна из древнейших игр, которая была придумана в Китае. Для ее проведения используются восемьдесят пронумерованных шариков. Игрокам выдают листки, на которых они пишут произвольные комбинации, состоящие из двадцати чисел. После того, как ставки сделаны, шарики разыгрывались. Победная комбинация состояла из 20 чисел. Размер выигрыша игрока зависел от числа совпавших чисел.

Власьев день

Название праздника взято из православного календаря – даты чествования памяти мученика Власия Севастийского, служившего епископом в 3-4 веках на территории нынешней Турции. Власий вел праведную жизнь христианина, помогал людям поверить в Господа. Он имел дар исцеления больных диких животных с помощью молитвы, а они ему платили послушанием. Также Власий защищал от гонителей-язычников прячущихся христиан. За веру во Христа святой был отдан на пытки, а после ему отрубили голову.

До принятия христианства славяне в данный день отмечали праздник бога Велеса – заступника крупного рогатого скота. Отсюда дату еще именуют Коровьим праздником. Жители всячески заботились о домашнем скоте. Женщины выпекали хлеб изо ржи, освещали его в церкви и скармливали скоту. Также в храм водили коров, просили батюшку окропить животину святой водой, молились святому Власию за удачный приплод коров и отсутствие падежа. Хозяева также проводили защиту в хлевах: в них вносили иконы, зачитывали молитвы и брызгали по углам освященной водой. Такие обряды совершали для отгона злых духов. Если в деревни происходил массовый падеж рогатого скота, женщины всего поселка собирались вместе в ночь и осуществляли обряд изгнания коровьей смерти. Они запрягались в плуг и вели борозду вокруг деревни, стуча в сковороды, поднимая шум и читая заговоры.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Великий Велесов день;

- День полосок и пятнышек;

- Праздник съехавшей крыши;

- Всемирный день бармена.