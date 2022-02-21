Граждан США вновь призвали поскорее покинуть Украину

Главное: Американцев призвали как можно скорее покинуть Украину. Заявление сделал Государственный департамент США.

Детали: Граждан США призывают как можно скорее покинуть Украину. Соответствующее заявление распространил Государственный департамент.

Причиной называют возросшую угрозу российского вторжения.

Информируется: «Государственный департамент продолжает призывать граждан США немедленно покинуть Украину, используя коммерческие или частные средства, из-за увеличившейся угрозы военных действий РФ».

Отмечается также: «Ситуация с безопасностью в Украине по-прежнему непредсказуема по всей стране и может резко ухудшиться».

В США считают, что существует большая вероятность того, что любые российские военные операции серьезно ограничат коммерческие авиаперевозки.

Следите за актуальной обстановкой вместе с нами в материале: «Будет ли большая война на Донбассе в феврале 2022? Обновляется».

В тему: Украинцев предупредили о грядущих кибератаках – озвучена дата.