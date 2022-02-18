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Новости > В Атлантическом океане загорелось судно, доверху забитое элитными автомобилями

В Атлантическом океане загорелось судно, доверху забитое элитными автомобилями

Александр Панько
18.02.22 12:49
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В Атлантическом океане загорелось судно, доверху забитое элитными автомобилями

Главное: Грузовое судно Felicity Ace, на борту которого находилось около 4000 премиальных автомобилей производства компании Volkswagen Group, загорелось в Атлантическом океане близ Азорских островов (автономный регион Португалии).

Детали: Недалеко от Азорских островов в Атлантическом океане возник пожар на судне Felicity Ace, которое перевозит автомобили. Как сообщает Associated Press со ссылкой на ВМС Португалии, экипаж судна подал сигнал бедствия после того, как на одной из грузовых палуб вспыхнул пожар, и вскоре после этого оно было объявлено «неуправляемым».

Все 22 члена экипажа эвакуировались на шлюпках, часть из них подобрали оказавшиеся неподалеку торговые суда. В спасении также участвовал патрульный катер военно-морского флота Португалии.

Как уточняет The Drive, на борту Felicity Ace находятся автомобили Porsche и других брендов Volkswagen Group — подтвердили представители автопроизводителей. Многие клиенты в соцсетях и на форумах уже выразили обеспокоенность тем, что заказанные ими редкие автомобили могут быть повреждены и уничтожены в результате инцидента.

Автовоз отбыл из Германии 10 февраля и должен был прибыть в США утром 23 февраля. По последним данным, на дрейфующем Felicity Ace продолжается пожар, продолжается спасательная операция.

По данным CNN, компания Porsche уже подтвердила наличие своих автомобилей на борту. «Хотя еще рано говорить о случившемся и о следующих шагах, мы вместе с нашими коллегами из Porsche AG поддерживаем наших клиентов и наших дилеров, насколько это возможно, в поиске решений», — сказал глава департамента по связям с общественностью Porsche Cars в Северной Америке Ангус Фиттон.

Отметим, что Felicity Ace грузоподъемностью более 17 тыс. тонн регулярно использовалось как чартерный автовоз для VW Group.

В тему: В августе 2018 года в Греции внезапно вспыхнул лайнер с более чем 1000 пассажиров на борту.

Тэги: автомобиль, пожар, Porsche, мир, Португалия, Volkswagen

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