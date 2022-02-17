Зеленский откровенно рассказал о своих контактах с Кремлем

Главное: Президент Владимир Зеленский признался, что регулярно посылает официальные запросы в Кремль и они не остаются без ответа. Однако никак не приближают встречу двух лидеров.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о попытках связаться с президентом РФ Владимиром Путиным на фоне угрозы вторжения России в Украину. Как сообщает РБК-Украина, для этого был отправлен официальный запрос в администрацию российского президента.

«Не в последние дни, время от времени Украина, как ответственная страна, в любые моменты рисков эскалации, информации относительно этих рисков, информации о стягивании войск и тому подобное дает официальный запрос в администрацию президента РФ. Это было», — заявил глава государства, добавив, что соответствующий запрос был и в этом месяце.

При этом он признал, что «Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече».

«Телефонный разговор никто не подтверждает. Так же, как и другим. Многие страны предлагают свои площадки, мы заинтересованы, я ни одной стране не отказал. Кроме этого, и мы сами предлагали тем или иным странам. Мы были заинтересованы в различных форматах договоренностей, разговорах с РФ», — заключил Зеленский.

В тему: В конце 2021 года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что их встреча с Владимиром Зеленским не планируется.