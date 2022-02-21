День женского счастья: какой праздник отмечается 21 февраля

Сегодня, 21 февраля 2022 года, в мире и Украине отмечают День женского счастья и Захара Серповидца.

День женского счастья

Достижение внутреннего равновесия и счастья – важные жизненные ресурсы, которые необходимы для раскрытия человеческого потенциала. Самореализация женщины в роли матери и жены не менее важна, чем достижение ею творческих вершин или карьерного роста.

Восторгом от сбывшихся надежд и желаний представительницы прекрасной половины человечества щедро делятся с окружающими. Трижды в год: 21 февраля, 11 июня и 18 октября отмечается День женского счастья. Этот праздник является торжеством любви, гармонии, радости и самореализации.

Захар Серповидец

Данное событие взяло свое название от православной даты почитания памяти одного из 12 малых пророков – Захарии Серповидца, жившего за 520 лет до рождения Иисуса Христа. С юных лет Захария служил Господу, за что получил дар предвидения. Его пророческие труды несли в себе предсказания о Спасителе, о жизни Мессии на земле и его страданиях за грехи человеческие. Однажды Захария рассказал, как узрел в видениях поднявшийся в воздух свиток, своей формой напоминавший серп, после его стали величать Серповидцем.

В народе на Захара Серповидца особое внимание заслуживал серп, считавшийся важным помощником в сборе урожая. Его доставали из закромов и готовили к летним работам заблаговременно: проверяли, не поломан ли, убирали загрязнения, точили острие, сбрызгивали освященной в храме водой. Чтобы он больше принес урожая при жатве, серп показывали ночью месяцу.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Праздник жизни;

- Международный день экскурсовода;

- Международный день родного языка;

- День президентов США.