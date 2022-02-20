Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Международный день курильщиков трубки: какой праздник отмечается 20 февраля

Международный день курильщиков трубки: какой праздник отмечается 20 февраля

Александр Панько
20.02.22 05:38
147
Международный день курильщиков трубки: какой праздник отмечается 20 февраля

Сегодня, 20 февраля 2022 года, в мире и Украине отмечают Международный день курильщиков трубки и День Луки.

Международный день курильщиков трубки

Дата объединила всех любителей курения на одном из интернет-форумов, решивших добавить в свой список еще одно торжество. Произошло событие в 2008 году и получило название Pipe Smoking Day. На этот момент обратили внимание члены Международного комитета трубочных клубов и участники других объединений из более чем двадцать пять стран.

Праздник способствует сплочению множества любителей трубкокурения со всех континентов, нацелен на сохранение старинных традиций, наследия, но основное – это спокойное общение. Мировой клуб сохраняет связь между народами для дружбы, благожелательности. Его члены хотят в определенный период остановиться и, закурив трубку насладиться моментом, оценить - насколько прекрасен окружающий мир, обсудить с коллегами разнообразные вопросы от исторического наследия до современных проблем.

День Луки

Наименование дня связано с церковной датой почтения памяти святого Луки Елладского, греческого монаха, жившего в 9-10 веке. Рожденный в бедной семье, Лука с детства привык к тяжелым работам. Свободное время уделял молитвам к Богу, поэтому после кончины отца постригся в монахи. Лука вел праведную жизнь, своим имуществом делился с бедными, был духовным наставником многим христианам. Господь даровал монаху дар исцеления от болезней, передавшийся его мощам после смерти. Над его гробницей позже возвели церковь.

В народе день чаще именовали Могущницей. Именно так называли лапчатку, растение с листами в форме креста, наделенное могучей силой воздействия на разные заболевания. Считалось, что в Могущницу многие целебные растения обладали повышенным действием, поэтому знахари в данный день перерабатывали в лекарства травы и коренья, собранные с лета.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Всемирный день социальной справедливости;

- День профессионального алкоголика;

- День леденцовых петушков;

- День Героев Небесной сотни в Украине.

Тэги: общество, мир, праздники

Комментарии

Статьи

19.02.22 22:04

Закончится ли обострение на Донбассе в феврале 2022 большой войной? Обновляется

Автор: Александр Панько

Дайджест

Алексей Паращенко – альфонс украинской политики
19.02.22 18:11

Алексей Паращенко – альфонс украинской политики

Автор: «Информатор»

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.02.22 22:18

СМИ утверждают, что аферист Роман Фелик ограбил миллион украинцев
19.02.22 21:52

Олимпиада-2022: Итоги пятнадцатого дня
19.02.22 20:55

На Ровенщине УПЦ организовала для верующих образовательный проект
19.02.22 17:46

СМИ утверждают, что мошенник Александр Слобоженко и его Traffic Devils отмывают миллиарды и открыли офисы в России
19.02.22 16:16

Медведчук: Циничное нападение пропагандиста войны Бутусова на Шуфрича — лучшая демонстрация "единства", которое мы недавно "праздновали"
19.02.22 15:20

Управделами УПЦ объяснил смысл двух первых прошений молитвы «Отче наш»
19.02.22 14:40

Священник УПЦ рассказал, что каждый православный должен положить в «тревожный чемоданчик»
19.02.22 13:01

Ученые из Китая узнали о ядре Земли кое-что интересное
19.02.22 11:13

Американцы при помощи нанотехнологий сумели существенно укрепить бетон
19.02.22 10:46

Шуфрич и Бутусов подрались в прямом эфире
19.02.22 21:52

Олимпиада-2022: Итоги пятнадцатого дня
19.02.22 10:46

Шуфрич и Бутусов подрались в прямом эфире
18.02.22 22:15

Олимпиада-2022: Итоги четырнадцатого дня
18.02.22 19:11

В центре Донецка взоравли армейский уазик
18.02.22 19:00

Главные новости за 18 февраля 2022 года
18.02.22 16:54

Столичные власти создали памятку на случай чрезвычайной ситуации, взрывов домов и эвакуации
18.02.22 15:59

Жителей «ДНР» массово эвакуируют в Россию
18.02.22 15:23

Министр обороны рассказал, как за два года удастся отказаться от призыва в армию
18.02.22 11:59

Россия объявила учения с запуском крылатых ракет под руководством Путина
18.02.22 11:32

Вторая украинская спортсменка попалась на допинге в Пекине
15.02.22 11:46

По данным соцсетей, чтобы приблизиться к Путину, нужно несколько раз сдавать анализ кала
15.02.22 16:17

«Когда у меня было две контузии, ты х***м по роялю шаркал»: Кива неожиданно ответил Зеленскому из Испании
14.02.22 14:36

Кива потребовал от СБУ ликвидировать Байдена
15.02.22 12:54

Россия признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР
17.02.22 00:01

Популярная туристическая страна решила переименовать свою столицу
13.02.22 11:14

Ученые предложили революционный способ быстро долететь до Марса
18.02.22 10:48

Молдавский пилот написал в небе у границы Украины слово «расслабьтесь»
13.02.22 13:11

В США создали первую биогибридную роборыбу
15.02.22 12:49

Путин странно пошутил по поводу возможного нападения на Украину
13.02.22 20:47

Олимпиада-2022: Итоги девятого дня
Фото и Видео
Шуфрич и Бутусов подрались в прямом эфире
Шуфрич и Бутусов подрались в прямом эфире
Шуфрич и Бутусов подрались в прямом эфире
Шуфрич и Бутусов подрались в прямом эфире
В центре Донецка взоравли армейский уазик
В центре Донецка взоравли армейский уазик
Российский спортсмен заставил украинского комментатора извиняться в прямом эфире
Российский спортсмен заставил украинского комментатора извиняться в прямом эфире
У греческого побережья горит и взрывается круизный лайнер
У греческого побережья горит и взрывается круизный лайнер
Группа из Японии невероятно красиво исполнила гимн Украины
Группа из Японии невероятно красиво исполнила гимн Украины
В центре Киева ФОПы набросились на полицейских
В центре Киева ФОПы набросились на полицейских
Над российским посольством в Киеве заметили загадочный дым
Над российским посольством в Киеве заметили загадочный дым
На Олимпиаде в Пекине произошел невеселый курьез
На Олимпиаде в Пекине произошел невеселый курьез
«Продам гараж на Соломе»: в прямой трансляции с Майдана произошел очередной курьез
«Продам гараж на Соломе»: в прямой трансляции с Майдана произошел очередной курьез
Опубликовано видео прогулки Ахметова по Мариуполю
Опубликовано видео прогулки Ахметова по Мариуполю
fraza.com
Новости блогосферы
08.02.22 22:16

12-летка в украинской школе - абсурд. Наука умерла, а 90% молодежи обречены стать торгашами, бандитами или проститутками
30.01.22 15:17

Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.