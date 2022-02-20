Международный день курильщиков трубки: какой праздник отмечается 20 февраля

Сегодня, 20 февраля 2022 года, в мире и Украине отмечают Международный день курильщиков трубки и День Луки.

Международный день курильщиков трубки

Дата объединила всех любителей курения на одном из интернет-форумов, решивших добавить в свой список еще одно торжество. Произошло событие в 2008 году и получило название Pipe Smoking Day. На этот момент обратили внимание члены Международного комитета трубочных клубов и участники других объединений из более чем двадцать пять стран.

Праздник способствует сплочению множества любителей трубкокурения со всех континентов, нацелен на сохранение старинных традиций, наследия, но основное – это спокойное общение. Мировой клуб сохраняет связь между народами для дружбы, благожелательности. Его члены хотят в определенный период остановиться и, закурив трубку насладиться моментом, оценить - насколько прекрасен окружающий мир, обсудить с коллегами разнообразные вопросы от исторического наследия до современных проблем.

День Луки

Наименование дня связано с церковной датой почтения памяти святого Луки Елладского, греческого монаха, жившего в 9-10 веке. Рожденный в бедной семье, Лука с детства привык к тяжелым работам. Свободное время уделял молитвам к Богу, поэтому после кончины отца постригся в монахи. Лука вел праведную жизнь, своим имуществом делился с бедными, был духовным наставником многим христианам. Господь даровал монаху дар исцеления от болезней, передавшийся его мощам после смерти. Над его гробницей позже возвели церковь.

В народе день чаще именовали Могущницей. Именно так называли лапчатку, растение с листами в форме креста, наделенное могучей силой воздействия на разные заболевания. Считалось, что в Могущницу многие целебные растения обладали повышенным действием, поэтому знахари в данный день перерабатывали в лекарства травы и коренья, собранные с лета.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Всемирный день социальной справедливости;

- День профессионального алкоголика;

- День леденцовых петушков;

- День Героев Небесной сотни в Украине.