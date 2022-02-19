Всемирный день защиты морских млекопитающих: какой праздник отмечается 19 февраля

Сегодня, 19 февраля 2022 года, в мире и Украине отмечают Всемирный день защиты морских млекопитающих и Вукола Телятника.

Всемирный день защиты морских млекопитающих

Документ, подписанный в 1986 году, запретил осуществление китового промысла. У экологов эта дата считается Днем китов и Днем защиты морских млекопитающих. С этого дня действует запрет и на охоту китов, и на торговлю мясом.

Ловля китов разрешена только в научных целях для Японии, но так как часто китовое мясо можно встретить в японских ресторанах и мясных лавках, экологи ставят под сомнение целесообразность выданного этой стране разрешения. Общественные и экологические организации ежегодно проводят акции, которые посвящены защите морских обитателей.

Экологи поднимают в научных кругах актуальные вопросы о сохранении китов и дельфинов, проводят демонстрации, привлекающие внимание представителей власти и остальных заинтересованных людей к экологической проблеме. Часто для обсуждения выносят проблему охраны и других водных млекопитающих, которых на планете на данный момент осталось только 119 видов.

Вукол Телятник

Название дня взято от православной даты чествования преподобного Вукола Смирнского, ставшего учеником Иоанна Богослова. С молодости Вукол отличался от других праведностью и целомудрием. За это Иоанн Богослов удостоил монаха должностью епископа в церкви города Смирна. Вукол вел свою паству по пути истинному и защищал от нападок язычников. Также он сумел обратить сотни язычников в христиан. На его могиле было посажено миртовое дерево, а Господь дал ему исцеляющую силу от болезней.

В народе с Вукола коровы начинали телиться, отсюда день прозван Телятником. Самих же телят, рожденных в феврале, звали жуколами. Хозяева обращались к святому Вуколу, прося благополучного отела корове и сохранению ее малышей. Также просили домового позаботиться о новорожденных детенышах. Ему готовили угощение из молока и крошеного хлеба и ставили на ночь около печки.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Всемирный день панголина;

- День предотвращения плагиата;

- Международный день перетягивания каната;

- День памяти преподобных Варсонофия и Иоанна.