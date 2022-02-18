День батарейки: какой праздник отмечается 18 февраля

Сегодня, 18 февраля 2022 года, в мире и Украине отмечают День батарейки и Агафью Коровницу.

День батарейки

Одним из основоположников теории о преобразовании химической энергии в электрическую является Алессандро Вольта (1745-1827). В его честь названа единица измерения напряжения в приборах постоянного тока. Ученому, изучившему труды коллеги Луиджи Гальвани, принадлежит идея создания в 1880 году «вольтового столба», то есть устройства в виде соединенных проволокой цинковых и медных пластин, помещенных в кислоту. Этот гальванический элемент считается прообразом современной батарейки.

В день рождения Алессандро Вольта во всем мире отмечается Battery Day. День батарейки не имеет официального статуса, однако неизменно привлекает внимание множества людей. Без аккумуляторов и аналогичных источников питания не сможет завестись автомобиль и включиться компьютер, не будут работать роботы-пылесосы, часы, фонарики, пульты управления, будильники и смартфоны. Отдавая дань важности изобретения и его роли в жизни современного человека, в честь Дня батарейки проводятся конференции, выставки и научные лекции.

Агафья Коровница

Название дня происходит от христианской даты почтения памяти святой мученицы Агафии Панормской, христианки, погибшей в 3 веке от рук язычников. Агафия родилась в Сицилии у зажиточных христианских родителей. Когда император Декия объявил гонения на христиан, девушка готовилась принять мученическую смерть, не предавая веру в Господа. Владыка округа был поражен красотой Агафии и попробовал ее склонить к язычеству, но она отказалась.

За это ее тело рвали клещами и бросали на раскаленные камни, после отправили мученицу в темницу, где ее душа отошла к Богу. Спустя время на могиле Агафии возвели церковь. Однажды в Сицилии произошло извержение вулкана. Жители смогли остановить его, направив на изливавшуюся лаву мощи Агафьи.

С тех пор святую считали защитницей от пожаров и молились за сохранность имущества от пламени. Хозяйки пекли хлеб и освещали его в храме в день Агафьи. Крестьяне верили, если бросить кусок такого каравая в пламя или далеко за деревню, то пагубный пожар уйдет за хлебным куском.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День Плутона;

- Всемирный день пельменя;

- Праздник всех легкомысленных;

- Троян Зимний.