Международный день спонтанного проявления доброты: какой праздник отмечается 17 февраля

Сегодня, 17 февраля 2022 года, в мире и Украине отмечают Международный день спонтанного проявления доброты и Николая студеного.

Международный день спонтанного проявления доброты

Данный праздник был впервые создан в Денвере, штате Колорадо, в 1995 году. Спустя девять лет он распространился в Новую Зеландию, где случайные акты человечности стали включать в себя все, что угодно: комплименты по поводу внешности, слова благодарности, бесплатные обеды, бумажные цепи гуманности среди школьников или раздача шоколада на вокзале.

Сегодня идея этого праздника распространилась по всему миру. Даже в самый плохой день окружающие смогут почувствовать на себе могучую силу добросердечности. Исследования показали, что сам акт делать что-то для кого-то дает человеку «химическое вещество» наивысшей радости.

Николай студеный

Свое название праздник берет от церковной даты чествования пресвятого Николая Исповедника, жившего в девятом веке в Студийском монастыре. С молодости Николай воспитывался в христианской семье, затем его наставником стал дядя в Студийском храме. Когда Николай постригся в иноки и заслужил сан священника, то распространял христианство среди людей. За свою жизнь монах множество раз страдал от жестоких гонений язычников, но вновь возвращался на путь просвещения народа. Господь наградил Николая даром излечивания заболеваний, который перешел к его мощам после смерти.

В народе Николая поминали как владыку морозов и стужи. Часто в данный день стояла морозная погода с сильными ветрами. Именно на ветра знахари совершали обряды приворота и отворота на любимых.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Европейский день кота;

- Всемирный день человеческого духа;

- Всемирный день управления информацией;

- Всемирный день антропологии.