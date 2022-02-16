В Google представят операционную систему для старых компьютеров

Главное: Операционную систему для старых компьютеров представит компания Google. Она называется Chrome OS Flex.

Детали: Компания Google обещает вскоре показать новую операционную систему, которая рассчитана на старые компьютеры. Она получила название Chrome OS Flex.

Отмечается, что она подойдет для старых компьютеров, работающих изначально на Windows или MacOS.

Сообщается, что данная ОС может эффективно работать на компьютерах возрастом до тринадцати лет.

Информируется, что для этого нужно заменить на устаревшей технике Windows или macOS на эту операционку, которая оптимизирована для слабого железа.

В компании говорят: «OS Flex выглядит, как Chrome OS и создана на том же коде. Но доступность некоторых функций может зависеть от компьютера, на который операционная система установлена. Среди них – постоянный доступ к Google Assistant и синхронизация с Android-смартфоном могут быть недоступны».

Резюмируется, что новинка пока находится на этапе тестирования, но ее могут установить даже рядовые пользователи. Релиз Chrome OS Flex состоится позже.

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