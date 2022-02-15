Умер известный украинский футбольный журналист Евгений Панкратов

Главное: Умер спортивный журналист Евгений Панкратов. Он работал в журнале «Футбол».

Детали: Скончался украинский журналист Евгений Панкратов. Он известен своей работой в журнале «Футбол».

О его смерти у себя в Telegram сообщил главный редактор издания Артем Франков.

Он написал: «Умер Евгений Панкратов. Почти в день своего рождения… 60 лет. Светлая память. Талантливейший был человек. Больше двадцати лет вместе отработали… Неотделим от «Футбола», мне кажется».

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