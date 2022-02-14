Как оказалось, украинский экспорт значительно вырос в прошлом году

Главное: Торговый оборот Украины увеличился в 2021-м году. Экспорт вырос на 33,9%.

Детали: Экспорт товаров и услуг из Украины в прошлом году вырос. Данные приводит Государственная служба статистики.

Отмечается, что он составил 79 миллиардов 724,3 миллиона долларов – это на 34,3% больше, чем в 2020-м году.

При этом импорт увеличился до 80 миллиардов 400,7 миллионов долларов (на 33,9%).

Уточняется, что отрицательное сальдо внешнеторгового баланса нашей страны в 2021-м году составило 676,4 миллионов долларов, а в позапрошлом оно равнялось 677,8 миллионам долларов.

Кроме этого информируется, что объем внешней торговли товарами составил 141 миллиардов 377 миллионов долларов, что составляет рост в 37%.

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