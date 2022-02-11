И в деньгах счастье: на количество счастливых украинцев не влияет ни эпидемия, ни война

Главное: В прошлом году количество счастливых украинцев по сравнению с 2020 годом выросло на 3% и достигло 71%.

Детали: 71% украинцев чувствуют себя счастливыми, еще 13% уверяют, что отчасти счастливы. Как сообщает «Украинская правда.Жизнь» со ссылкой на опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии, при этом 15% называют себя скорее или совсем несчастными.

При этом социологи подчеркивают, что, несмотря на пандемию и другие проблемы, украинцы чувствуют себя такими же счастливыми, как и два года назад.

По их мнению, это может быть связано с тем, что люди воспринимают COVID-19 как общую внешнюю угрозу, которая влияет на всех, что может порождать определенное чувство солидарности и поддержки заболевших.

Также предварительные исследования КМИС показали, что самооценка счастья прежде всего зависит от удовлетворенности собственной жизнью (в частности — семьей, личной, интимной жизнью, работой, материальным положением, здоровьем), и в меньшей степени связана с восприятием общих проблем или угроз (таких как состояние дел в стране, экология и т. п.).

«Даже война на востоке Украины привела к существенному падению уровня счастья только на тех территориях, где непосредственно происходили военные действия, и практически не повлияла на самооценку счастья в других регионах», — рассказала аналитик Юлия Сахно.

Кроме того, на уровень счастья влияют другие факторы: возраст, уровень благосостояния, образование и место жительства.

Следует отметить, что разделения между мужчинами и женщинами в этом случае почти нет — 69% и 72% соответственно.

При этом молодежь 18-39 лет чувствует себя наиболее счастливой (81%).

Но с возрастом уровень счастья у украинцев уменьшается, в том числе среди людей 40-59 лет счастливы — 67%, а старше 60 лет — 62%.

Более богатые люди чаще считают себя счастливым.

Среди людей, которым не хватает средств на еду, счастье испытывают 56%.

76% людей чувствуют себя счастливыми со средним достатком (хватает на еду, одежду, могут несколько откладывать).

А среди тех, кто может позволить себе дорогие покупки без особой сложности уровень счастья составил 86%.

Аналитики обнаружили, что образование также оказывает положительное влияние на осознание себя счастливым. Так, среди людей с неполным средним образованием счастливыми считают 61% опрошенных, среди людей с высшим образованием — 79%.

В целом жители городов более счастливы (72%), чем живущие в сельской местности (67%).

В опросе, который проводился в течение 3-11 декабря 2021 года, приняли участие 2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% — для показателей, близких к 10%, 1,1% — для показателей , близких к 5%.

В тему: По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, в 2020 году так или иначе считали себя счастливыми 68% украинцев.