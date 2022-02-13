Всемирный день радио: какой праздник отмечается 13 февраля

Сегодня, 13 февраля 2022 года, в мире и Украине отмечают Всемирный день радио и Никита-пожарник.

Всемирный день радио

Начиная с 2012 года во всем мире отмечается один из самых молодых, но уже набирающих популярность праздников, Всемирный день радио.

Инициатором создания праздника 13 февраля выступила в 2011 году ЮНЕСКО, призывая радиолюбителей отдать должное «Радио ООН», запустившему первую трансляцию в эфир 13 февраля 1946 года из штаб-квартиры в Нью-Йорке.

Никита-пожарник

День назван в честь церковного праздника почтения святителя Никиты Печерского, епископа Новгородского в 11 веке. Юношей Никита постригся в монахи и пожелал стать затворником. Именно тогда к неопытному иноку явился Дьявол в облике Ангела и убедил оставить чтение Евангелии, занимаясь изучением Ветхого завета. Однако монахи разоблачили причину его поведения и спасли Никиту молитвами от послушания перед Дьяволом.

Юноша вернулся на путь истинный, с усердием молился Господу, вел смиренный образ жизни, за что смог превзойти окружающую братию. Вскоре Никиту назначили на должность епископа в Новгороде, а Всевышний наделил его талантом чудотворства. Молитвой святитель мог призвать грозу в период засухи или остановить пожар в городе. В народе святого Никиту считали хранителем молний и пламя, поэтому крестьяне молились ему за сохранение жилья от пожаров. Отсюда и пошло название дня – Никита-пожарник.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Международный день презерватива;

- День подруг;

- День интернет-друзей;

- День сладких снов.