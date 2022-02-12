День мирового кино: какой праздник отмечается 12 февраля

Сегодня, 12 февраля 2022 года, в мире и Украине отмечают День мирового кино и Трехсвятие (Васильев день).

День мирового кино

Братья Огюст и Луи Люмьер запатентовали первый в мире аппарат для получения движущегося изображения 13 февраля 1895 года. В декабре этого же года изобретатели продемонстрировали работу Cinematographe, устроив в Париже сеанс с показом фильма «Прибытие поезда на вокзал Ля-Сьота».

Отдавая должное вкладу, сделанному братьями Люмьер в развитие одного из видов искусств, каждую вторую субботу февраля отмечается День мирового кино. Первый коммерческий показ картины в Grand Café на бульваре Капуцинок дал старт для развития целой индустрии.

За два года до подачи братьев Люмьер документов на регистрацию своего патента в США был разработан кинескоп Эдисона. Однако это устройство не позволяло обеспечить коллективный просмотр фильмов. Синематограф французский изобретателей позволял увидеть киноленты большому количеству зрителей. Возможно, Люмьеры использовали некоторые идеи Томаса Эдисона, но именно благодаря им стал возможен массовый просмотр картин. Поэтому празднование приурочено к показу в 1895 году 50-секундной ленты на бульваре Капуцинок.

Трехсвятие (Васильев день)

Трехсвятием праздник назван в честь трех святых – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, почитаемых христианами как великих учителей Божьего Слова. История гласит, что до 11 века шли серьёзные дискуссии, кто же главней среди троицы церковных наставников.

Христиане даже поделились на три стороны, каждая считала, что их святитель выше других двух. Однако приснившийся сон митрополиту Иоанну Евхаитскому прекратил спор. Ему явились святые Василий, Иоанн и Григорий, сообщив, что они равны между собой перед Господом. Тогда объединили праздник, назвав его Собором трех святителей.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День безумного желудка;

- Международный день науки и гуманизма;

- День сексуального и репродуктивного здоровья;

- Международный день детей солдат.