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Новости > Американцы создали пластик, который поможет бороться с засилием пластика на планете

Американцы создали пластик, который поможет бороться с засилием пластика на планете

Александр Панько
12.02.22 13:01
356
Американцы создали пластик, который поможет бороться с засилием пластика на планете

Главное: Американские ученые создали новый вид сверхпрочного пластика, который в 2 раза превышает прочность стали и обладает другими уникальными качествами.

Детали: Ученые Массачусетского технологического института создали новый полимерный материал, который получил название 2DPA-1. Как сообщает Lenta.ru, по словам специалистов, он примерно в 2 раза прочнее стали и напоминает по строению кевлар, не проводит электричество и не вступает в контакт с газами.

По словам профессора MIT Майкла Страно, в молекулярном масштабе пластмассы состоят из волнистых молекул, зазоры между которыми отрицательно влияют на прочность материала.

Состав 2DPA-1 состоит из своеобразных плоских дисков, которые соединены водородной связью — самой прочной межмолекулярной связью в природе. «Теоретически вы можете складывать эти листы снова и снова, чтобы сделать сверхлегкие и прочные строительные материалы, которые будут прочнее стали», — объяснил ученый, добавив, что самая подходящая сфера применения сверхпрочного пластика — барьерные покрытия.

Так как 2DPA-1 не пропускает газов, он может выступать очень надежным материалом и реализовываться в виде краски или промышленных покрытий.

Ожидается, что более качественный пластик позволит производить меньше пластика.

В тему: В начале 2022 года ученые из Великобритании и США создали новую группу полимеров из полностью экологически чистого сырья. Революционный материал сохраняет свойства обычного пластика, но при этом может разлагаться и перерабатываться.

Напомним: В августе 2020 года основатели природоохранного фонда EarthEcho International Филипп Кусто и Ашлан Брок рассказали о мусорном острове, который образовался в водах Тихого океана. По размеру он равен площади Франции или штата Техас.

Спустя год нидерландские ученые обнаружили, что пластик создал новую экосистему. Она стала домом для целого ряда организмов, от морских животных до бактерий, которые его «поедают». Они назвали эту среду обитания термином «пластосфера».

1 февраля 2022 года в Украине существенно подорожали пластиковые пакеты.

Ожидается, что в желании сэкономить нам удастся сократить потребление пластика, вредного для экологии.

Тэги: США, мир, наука, пластик, сталь, технологии

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