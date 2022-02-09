На фоне разговоров о российской агрессии торговля между Украиной и РФ увеличилась почти на четверть

Главное: Объем торговли между Украиной и Россией за год вырос более чем на 20%. По данным таможенных служб двух стран, отрицательное сальдо внешеторгового баланса для Украины при этом составляет около $3,5 млрд.

Детали: По данным Федеральной таможенной службы России, оборот внешней торговли между Украиной и Россией в 2021 г составил $12,3 млрд, увеличившись по сравнению с 2020 г на 22,8%. Как сообщает «Экономическая правда», по данным Государственной таможенной службы Украины, рост торговли между странами составил 39%.

Расхождения в данных таможен объясняются тем, что российская таможня считает торговлю с временно оккупированными территориями Украины как торговлю с Украиной. Украинская таможня данные о торговле между ОРДЛО и Россией в свою статистику не включает и даже не владеет этой информацией.

Поставки из России, по данным россиян, выросли почти на 29%, до $8,1 млрд; поставки из Украины — на 12,5%, до $4,2 млрд. Отрицательное сальдо торговли товарами для Украины составило почти $3,9 млрд.

По данным украинской таможни, общий товарооборот составил $10,1 млрд: поставки российских товаров в Украину — $6,65 млрд, украинских в Россию — $3,44 млрд.

Отрицательное сальдо торговли товарами для Украины таможня определила в $3,21 млрд.

Больше всего в 2021 г из России в Украину было поставлено энергоносителей — на $4. В эту цифру входят закупки угля — $1,55 млрд, рост в 1,5 раза, готовых нефтепродуктов (в основном дизельного топлива) — $1,24 млрд, сжиженного газа — $960 млн (рост в 3,5 раза), кокса — $230 млн (рост в 6,2 раза).

Газ и ядерное топливо Украина в 2021 г у России не покупала.

Главной позицией украинского экспорта в Россию в 2021 г с большим отрывом стал глинозем. Его с принадлежащего «Русалу» завода в Николаеве было поставлено на $626 млн.

Еще пять позиций в топ-10 экспорта в Россию заняла металлопродукция на общую сумму $791 млн.

На $77 млн было поставлено насосов для жидкостей, на $61 млн — упаковочных изделий из пластмассы, на $46 млн — керамической плитки.

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