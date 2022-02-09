Управделами УПЦ рассказал, почему в иконописи не место экспериментам

Главное: Икона — это образ Божий, писать который следует с огромным благоговением и самоотречением.

«Время от времени на глаза попадаются довольно странные „творения“ художников, которые считают себя иконописцами. Их всех, при разности изображений, объединяет одно — гипертрофированное стремление к самовыражению. Но то, что может быть похвально в светском искусстве, в иконописи часто дает довольно противоречивые результаты», — сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что икона — это образ Божий, писать который следует с огромным благоговением и самоотречением.

«Чем больше в иконописце смирения и чем меньше самости, тем лучше. Потому все художественные эксперименты в области иконописи должны иметь известные рамки, быть художественно обоснованными. А вот самовыражение и иконопись не очень совместимы. Ведь либо изображаем образ Божий, либо самовыражаемся, то есть буквально — выражаем сами себя», — считает управдлелами УПЦ

Большой соблазн — выдать за икону свои фантазии, свое искаженное греховным несовершенным сознанием ложное представление о Всевышнем, подчеркнул архиерей. «В этом заблуждение многих „иконописцев“-модернистов. Но это же самое заблуждение присутствует и у многих новых теологов, которые пытаются привнести в богословие сиюминутную политическую повестку», — добавил он.

«Чего только нынче не встретишь в так называемом прогрессивном богословии: и оправдание революций, и попытки оправдать грех или легализировать различные отклонения либо потворство различным радикальным формам феминизма, воинствующего экологизма и чего только угодно», — констатировал митрополит Антоний.

По его словам, суть всех этих «богословских» изысканий, при их разнообразии, как и в случае с модернистским «иконописанием», одна — это стремление выдать собственные фантазии за учение о Боге.

«Ведь всё, что знаем о Боге, открыто Им Самим в Своем откровении, через Священное Писании и Предание. И потому суть богословия не полет человеческой фантазии и не намерение совместить христианское учение с очередным „духом века сего“. Это изучение Божественного откровения. И здесь, как и в иконописи, не может быть никакой самодеятельности», — продолжил владыка.

Архиерей считает, что те, кто дерзает изображать Господа или писать о Нем неблагоговейно и от собственного разума, фактически поступают так, как атеисты. Ведь для них Бога нет.

«Если кто-то напишет портрет якобы нашего земного отца, но он не будет похож на оригинал, или станет рассказывать о нем всяческие небылицы, такое творчество тут же будет разоблачено как шарлатанство. Тем более острой должна быть наша реакция, если речь идет о Небесном Отце. Фантазировать же можно лишь о том, чего нет в реальности. Таким образом, если человек своим творчеством клевещет на Господа, значит он либо находится в заблуждении, либо сознательный кощунник, либо просто не верит в существование Господа. Чтобы избежать такого соблазна, нужно смириться и придерживаться Церкви», — подытожил митрополит Антоний.