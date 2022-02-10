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Новости > Всемирный день зернобобовых: какой праздник отмечается 10 февраля

Всемирный день зернобобовых: какой праздник отмечается 10 февраля

Агата Кловская
10.02.22 05:05
233
Всемирный день зернобобовых: какой праздник отмечается 10 февраля

Сегодня, 10 февраля 2022 года, в мире и Украине отмечают Всемирный день зернобобовых и День памяти преподобного Ефрема Сирина.

Всемирный день зернобобовых

С каждым годом проблема перенаселения планеты становится все более опасной. Человечеству, чтобы выжить, нужны постоянные ресурсы, и самым главным, без чего невозможно выжить, остается еда. Тотальный голод уже не кажется такой призрачной проблемой, как раньше.

Эта проблема все чаще поднимается на съездах Генеральной Ассамблеи ООН. Одним из возможных решений, по мнению многих специалистов, являются зернобобовые культуры. По одной из инициатив ООН 2016 год был объявлен Всемирным годом зернобобовых культур, а уже в 2018 правительство Республики Буркина-Фасо на очередном съезде внесло предложение объявить сегодняшнюю дату Всемирным днем зернобовых. Так у человечества будет возможность помнить о том, что уже сегодня стоит использовать все возможности, чтобы избежать всемирного голода.

День памяти преподобного Ефрема Сирина

Святой был выходцем из Сирии, он родился в 3 веке в простой крестьянской семье. Его родители были крещеными христианами, но, несмотря на это их сын вырос грубым и недобрым юношей. Однажды по злобе сердца он умертвил чужую корову, предвкушая горе ее хозяина. Через несколько лет молодого человека и самого постигло несчастье, его ложно обвиняют в краже овец и берут под арест.

В тюрьме у Ефрема происходит откровение. Он слышит разъяснения господа о неизбежности наказания за грехи. Юноше открывается, что расплата за зло настигает грешника, когда тот уже способен осознать свой проступок и встать на путь раскаяния. После испытанных мук совести Ефрем решает начать новую жизнь. Сумев оправдаться от ложного обвинения, он уходит в пустыню, где становиться учеником аскета и проповедника Иакова. За долгие годы отшельничества Ефрем взрастил собственные христианские добродетели, он начинает читать проповеди, учительствует и обращает язычников в христианскую веру.

После нашествия персов, Сирин был вынужден покинуть пустыню. Он селиться в монастыре города Едесс, где много трудиться над толкованием Священного писания, жизнеописанием великих отшельников, пишет молитвы и церковные песнопения. В преклонном возрасте Ефрем принимает решение посетить Египет, где желает познакомиться с подвигами отшельников-пустынников. После встречи с великими подвижниками, Сирин, возвращаясь через Каппадокию, приходит на проповедь Василия Великого. Речи святого отца настолько потрясают сирийского монаха, что он произносит возгласы восхищения прямо во время проповеди. Странный старец привлек внимание Василия, после бесед Великий предлагает посвятить Ефрема в пресвитеры. Но Сирин не считал себя достойным такой чести и согласился принять всего лишь скромный сан диакона.

Василий Великий не оставлял попыток возвысить Сирина, предлагая ему епископскую кафедру. Чтобы избежать нежеланного возвышения Ефрем выдает себя за безумца. После возвращения в Едесс, Сирин столкнулся с всеобщим бедствием, произошедшим вследствие неурожая. Преподобный сумел наладить помощь бедствующим, убедив богачей быть милосердными. Его силами были устроены богадельни, где принимали обессиленных и больных. Только после возвращения к нормальной жизни, Ефрем удаляется в одинокую пещеру, где и встречает свои последние дни.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Велесичи - день угощения домового;

- День рождения утюга;

- День памяти А.С. Пушкина;

- День кораблекрушения святого Павла на Мальте.

Тэги: общество, мир, праздники, новости Украины

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