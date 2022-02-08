День предложения руки и сердца: какой праздник отмечается 8 февраля

Сегодня, 8 февраля 2022 года, в мире и Украине отмечают День предложения руки и сердца и Федор-поминальник.

День предложения руки и сердца

Каждый мужчина в своей жизни делает очень важное решение – выбирает себе спутницу. Однако намного сложнее сделать своей даме сердца предложение провести остаток жизни вместе

Если вы уже нашли свою вторую половинку и решились на очень важный шаг – сделать ей предложение, тогда этот день подойдет идеально для этой цели. И немало мужчин на всем земном шаре, ждущих именно сегодняшнего дня для выражения своих чувств второй половинке. Этот день наполнен любовью и романтикой, являющийся отличным поводом для долгожданного предложения, на котором каждый мужчина желает услышать в ответ «Да!» от своей спутницы жизни.

В былые времена во многих культурах представители сильного пола вместо предложения руки и сердца просили разрешения на брак у отца избранницы. И что самое интересное – мнение самой невесты, как правило, никого не интересовало. Это была своего рода сделка, где будущая супруга, со своим приданным уходила из семьи отца в семью супруга.

В современном же обществе представительницы прекрасного пола сами принимают решение. А бывают даже такие случаи, когда дамы делают предложение о вступлении в брак своим мужчинам, не дожидаясь, когда они созреют. Вот, к примеру, королева Виктория тому наглядное подтверждение, ведь на тот момент у нее уже был статус – правящий монарх. В США порядка 5% женщин сами делают предложения руки и сердца своим избранникам. И вот для этих целей ювелирные компании стали выпускать помолвочные кольца для мужчин.

Федор-поминальник

Название праздника взято с церковного календаря – почтения памяти святого Феодора Студита, выступавшего против ереси иконоборцев. Блестящее образование и ораторское искусство Феодора (8 век) помогали отстаивать права почитателей икон христианских церквей. Но император заслал Феодора в ссылку, из которой он вышел спустя несколько лет. Заступник стал иноком в Сакудионе, а затем заслужил сан пресвитера и игумена. После возвращения из очередного императорского гонения Феодору предоставили управление Студийским монастырем. Несмотря на тяжелые испытания, всю жизнь святитель был предан Господу и служил ему, творя множество добрых дел.

Святому Федору крестьяне молились, прося излечить боли в грудной клетке. Но в народе день Федора-поминальника имел мистические события. Жители верили, что покойники скучают по своим домам и родным и на Федора-поминальника их души возвращаются на землю, навещают семью. Особенно активно являлись позабытые родственниками души, которым забывали ставить свечку в храме и ходить на могилы.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Международный день безопасного интернета;

- День юного героя-антифашиста;

- День Паринирваны;

- День подбрасывания монетки.