Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > День предложения руки и сердца: какой праздник отмечается 8 февраля

День предложения руки и сердца: какой праздник отмечается 8 февраля

Агата Кловская
08.02.22 05:44
1153
День предложения руки и сердца: какой праздник отмечается 8 февраля

Сегодня, 8 февраля 2022 года, в мире и Украине отмечают День предложения руки и сердца и Федор-поминальник.

День предложения руки и сердца

Каждый мужчина в своей жизни делает очень важное решение – выбирает себе спутницу. Однако намного сложнее сделать своей даме сердца предложение провести остаток жизни вместе

Если вы уже нашли свою вторую половинку и решились на очень важный шаг – сделать ей предложение, тогда этот день подойдет идеально для этой цели. И немало мужчин на всем земном шаре, ждущих именно сегодняшнего дня для выражения своих чувств второй половинке. Этот день наполнен любовью и романтикой, являющийся отличным поводом для долгожданного предложения, на котором каждый мужчина желает услышать в ответ «Да!» от своей спутницы жизни.

В былые времена во многих культурах представители сильного пола вместо предложения руки и сердца просили разрешения на брак у отца избранницы. И что самое интересное – мнение самой невесты, как правило, никого не интересовало. Это была своего рода сделка, где будущая супруга, со своим приданным уходила из семьи отца в семью супруга.

В современном же обществе представительницы прекрасного пола сами принимают решение. А бывают даже такие случаи, когда дамы делают предложение о вступлении в брак своим мужчинам, не дожидаясь, когда они созреют. Вот, к примеру, королева Виктория тому наглядное подтверждение, ведь на тот момент у нее уже был статус – правящий монарх. В США порядка 5% женщин сами делают предложения руки и сердца своим избранникам. И вот для этих целей ювелирные компании стали выпускать помолвочные кольца для мужчин.

Федор-поминальник

Название праздника взято с церковного календаря – почтения памяти святого Феодора Студита, выступавшего против ереси иконоборцев. Блестящее образование и ораторское искусство Феодора (8 век) помогали отстаивать права почитателей икон христианских церквей. Но император заслал Феодора в ссылку, из которой он вышел спустя несколько лет. Заступник стал иноком в Сакудионе, а затем заслужил сан пресвитера и игумена. После возвращения из очередного императорского гонения Феодору предоставили управление Студийским монастырем. Несмотря на тяжелые испытания, всю жизнь святитель был предан Господу и служил ему, творя множество добрых дел.

Святому Федору крестьяне молились, прося излечить боли в грудной клетке. Но в народе день Федора-поминальника имел мистические события. Жители верили, что покойники скучают по своим домам и родным и на Федора-поминальника их души возвращаются на землю, навещают семью. Особенно активно являлись позабытые родственниками души, которым забывали ставить свечку в храме и ходить на могилы.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Международный день безопасного интернета;

- День юного героя-антифашиста;

- День Паринирваны;

- День подбрасывания монетки.

Тэги: общество, мир, праздники, новости Украины

Комментарии

Статьи

07.02.22 18:34

Мадьяры и Русь. Историческое послесловие к поездке Виктора Орбана в Москву

Автор: Александр Абакумов

Дайджест

Дороги и картели: как «Большое строительство» «съедает» миллиарды
07.02.22 15:57

Дороги и картели: как «Большое строительство» «съедает» миллиарды

Автор: From-ua.com

Выбор редакции
Дмитрий Дубилет якобы подтвердил, что имел доступ к програмному коду Monobank, - СМИ
Дмитрий Дубилет якобы подтвердил, что имел доступ к програмному коду Monobank, - СМИ
Дмитрий Дубилет якобы подтвердил, что имел доступ к програмному коду Monobank, - СМИ
Дмитрий Дубилет якобы подтвердил, что имел доступ к програмному коду Monobank, - СМИ
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
08.02.22 07:03

Немецкий медик рассказал, что разрушает наши сосуды
08.02.22 01:10

Названы претенденты на «Золотую малину» 2022-го года
08.02.22 00:01

Инсайдер поведал интересные подробности грядущей презентации Apple
07.02.22 20:36

Грузинские разборки в Киеве коснулись советника Генерального прокурора
07.02.22 19:14

Газ в Украине скоро будут считать по-новому
07.02.22 18:59

Главные новости за 7 февраля 2022 года
07.02.22 18:30

Олимпиада-2022: Итоги третьего дня
07.02.22 18:01

Дмитрий Дубилет якобы подтвердил, что имел доступ к програмному коду Monobank, - СМИ
07.02.22 17:45

В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ почтили память митрополита Владимира, убитого в 1918 году
07.02.22 16:59

Заробитчане поставили рекорд по переводам денег в Украину
07.02.22 18:59

Главные новости за 7 февраля 2022 года
07.02.22 18:30

Олимпиада-2022: Итоги третьего дня
07.02.22 16:59

Заробитчане поставили рекорд по переводам денег в Украину
07.02.22 14:49

Устанавливать кассовые аппараты заставят даже таксистов, астрологов и ведущих свадеб
07.02.22 12:03

Стало известно, что нужно сделать подросткам, чтобы получить «вовину тысячу»
07.02.22 00:01

К Земле несется 150-метровый астероид
06.02.22 15:58

Капитан сборной Украины по футболу влип в неприятную историю с букмекерами
04.02.22 19:00

Главные новости за 4 февраля 2022 года
04.02.22 13:07

В Китае стартуют зимние Олимпийские игры
04.02.22 10:26

Европа может взять под контроль распространения коронавируса, - ВОЗ
02.02.22 12:03

Украинцы бросились активно скупать валюту
02.02.22 11:51

Стало известно о небывалой пользе яблок
02.02.22 12:25

Штаты готовы вступиться за Украину. В случае необходимости
02.02.22 00:01

Врач рассказал, как кашляет человек при Омикроне
01.02.22 19:00

Главные новости за 1 февраля 2022 года
04.02.22 19:00

Главные новости за 4 февраля 2022 года
01.02.22 14:33

Украина и Польша построят собственный газопровод
04.02.22 19:11

На следующей неделе в Украину придет почти весенняя погода
01.02.22 16:51

Украина, Польша и Великобритания создают новый альянс. Стали известны детали
01.02.22 14:51

Стало известно, когда в Украине отменят призыв на срочную службу
Фото и Видео
Газ в Украине скоро будут считать по-новому
Газ в Украине скоро будут считать по-новому
Газ в Украине скоро будут считать по-новому
Газ в Украине скоро будут считать по-новому
К берегам Ливии прибило крупную партию гашиша с портретом Путина на упаковке
К берегам Ливии прибило крупную партию гашиша с портретом Путина на упаковке
В Карпатах зафиксировано очень красивое и опасное явление
В Карпатах зафиксировано очень красивое и опасное явление
Специалисты из Днепра научились превращать старые украинские машины в современные электрокары
Специалисты из Днепра научились превращать старые украинские машины в современные электрокары
В погоне за хайпом: российский блогер взорвал автомобиль за 130 тысяч долларов
В погоне за хайпом: российский блогер взорвал автомобиль за 130 тысяч долларов
Умерла индийская певица, голос которой был знаком почти каждому жителю СССР
Умерла индийская певица, голос которой был знаком почти каждому жителю СССР
«Разнесем Киев ядерными ракетами и поставим 300-метровую статую Путина», – белорусское телевидение
«Разнесем Киев ядерными ракетами и поставим 300-метровую статую Путина», – белорусское телевидение
Инженеры из Великобритании создали безмоторного робота-насекомое
Инженеры из Великобритании создали безмоторного робота-насекомое
Путин сделал вид, что не замечает украинских спортсменов на открытии Олимпийских игр
Путин сделал вид, что не замечает украинских спортсменов на открытии Олимпийских игр
Опубликован эпичный рекламный ролик с участием Шварценеггера
Опубликован эпичный рекламный ролик с участием Шварценеггера
fraza.com
Новости блогосферы
30.01.22 15:17

Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.