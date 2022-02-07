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Новости > День числа Эйлера: какой праздник отмечается 7 февраля

День числа Эйлера: какой праздник отмечается 7 февраля

Агата Кловская
07.02.22 05:20
213
День числа Эйлера: какой праздник отмечается 7 февраля

Сегодня, 7 февраля 2022 года, в мире и Украине отмечают День числа Эйлера и Григорьев день.

День числа Эйлера

Математик Леонард Эйлер впервые ввел данное обозначение, а также именно он выявил двадцать три знака данного числа с помощью его представления в виде числового ряда бесконечного типа. Точно так же, как пи, е — необъяснимо повторяющееся число в мире математики. У него бесконечная цепочка десятичных знаков, начало которой — 2,718281828, и так далее. Этот праздник отмечается 2/7 по той очевидной причине, что дата содержит те же цифры, что и e, округленные до десятых.

Число Эйлера представляет собой определенный коэффициент, который описывает соотношение между такими явлениями, как сила давления и инерционная сила. Используется данное понятие, в основном, в физике и математике, и играет достаточно важную роль в исчислениях интегрального и дифференциального типа. Число e в науке свое заслуженное место приобрело сравнительно недавно, однако, уже успело получить достаточно важное значение. Такая актуальность связана, в первую очередь, из-за активного развития финансовой сферы, к которой данная величина имеет непосредственное отношение.

В качестве логарифма может выступать абсолютно любое число, однако, именно число Эйлера обладает определенными уникальными свойствами, благодаря которым логарифм на его основании является натуральным. Буква e была использована Эйлером впервые в 1727 году, а первой его работой с использованием данной величины стала работа, выпущенная в 1736 году. Выбор для обозначения данной величины именно этой буквы на текущий момент времени не понятен. Некоторые связывают его с тем, что именно с этой буквы начинается слово exponential, то есть показательный. Есть и другое предположение, согласно которому буква e оказалась первой свободной буквой после тех, которые уже использовались для обозначения других величин.

Григорьев день

По церковному календарю это дата почтения памяти святого Григория Богослова. Отсюда и название праздника. В детстве мать отвела Григория в церковь, передав его Господу на служение. Мальчик с усердием изучал Священное Писание, много знал и начал писать богословские труды. За это его назвали Богословом. Григорий умел грамотно разъяснять информацию, четко донося истину. Святитель оставил сотни посланий и стихотворений, вошедших в современные церковные песнопения.

В народе считалось, что на Григорьев день зима пересекает половину и поворачивает к приходу тепла. Но вторая часть всегда была холоднее первой, поэтому крестьяне готовились к холодам и метелям. Временное потепление не воспринимали как весну, после него часто ударяли морозы. В данный день делали побольше добрых дел окружающим, дабы в наступающую весну попасть с добродетельностью. Но хвалиться ими не позволялось, поскольку Господь видел все и судил по справедливости. Следовало упоминать добрым словом людей, совершивших благие дела.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День рождения огнетушителя;

- День памяти священномученика Владимира, митрополита Киевского;

- День полетов на луну (мыслимых и немыслимых);

- День святого Мэла в Ирландии.

Тэги: общество, мир, праздники, новости Украины

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