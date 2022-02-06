Международный день бармена: какой праздник отмечается 6 февраля

Сегодня, 6 февраля 2022 года, в мире и Украине отмечают Международный день бармена и Аксиньин день.

Международный день бармена

Это профессиональный день, дата которого выбрана намеренно, ведь в этот день отмечается один из христианских праздников, День Святого Аманда. Святой Аманд – апостол-христианин. Он известен как покровитель виноделов, барменов и рестораторов.

Святой Аманд занимался винным делом в главных регионах Германии, Фландрии и Франции. А вина с этих стран считаются самыми лучшими винами во всем мире.

В современном понимании профессия бармена появилась в CША в середине 19 века, а за ней и книга для барменов, в которой описывалась вся информация про безалкогольные и алкогольные напитки.

Аксиньин день

Название его пошло от православного праздника в честь святой Ксении Петербургской, посвятившей жизнь молитвам к Богу за покойного мужа в 18 веке. После смерти супруга Ксения, по словам окружающих, лишилась разума – носила одежду покойного мужа, отзывалась на его имя, имение и наследство подарила малоимущим. Сама вдова скиталась по Петербургу, молясь и терпя издевательства окружающих. За ее кротость и преданность Господь наградил блаженную даром предвидения. До конца жизни Ксения учила людей правдивости и любви к Богу.

В народе Ксению (Аксинью) именовали полузимницей, поскольку в северных регионах страны именно с этого дня зима доходила до своей половины. Второй половине зимы радовались, ведь она уже вела к приходу весны и тепла, а световые дни становились длиннее. Крестьяне наведывались в свои амбары и погреба, считая остатки продуктов. Хорошо, если их было ровно половина от запасенного до лета. Меньше половины означало голод семьи, тогда приходилось докупать зерно.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Праздник мыслей;

- Всемирный день без мобильного телефона;

- День Боба Марли;

- День нетерпимости к калечащим операциям на женских половых органах.