В одном из парков Нью-Йорка выставили… 186 килограммов чистого золота

Главное: Золотой куб появился в Центральном парке Нью-Йорка. Он весит 186 килограммов.

Детали: В Центральном парке Нью-Йорка появился необычный арт-объект. Это куб из золота 999 пробы, который весит 186 килограммов и оценивается в 11,7 миллионов долларов.

Его автор – немецкий художник Никлас Кастелло.

Произведение появилось на одной из пешеходных дорожек.

Отмечается, что сам объект пустой внутри.

Золотой куб уже пользуется огромной популярностью у местных жителей и туристов.

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