В начале следующей недели в Украине заметно потеплеет, но ожидаются обильные осадки

Главное: В начале следующей недели украинцев ждет потепление. Ожидаются осадки.
Детали: В начале следующей недели в Украине грядет потепление. Синоптики дали прогноз погоды на понедельник, 7 февраля.
В Гидрометцентре говорят, что по всей территории страны пройдут осадки в виде снега и дождей.
Днем будет от минус 1 до плюс 6, а ночью от 5 мороза до 1 тепла.
В Киеве пройдет мокрый снег: днем ожидается 1-3 тепла, а ночью от минус 2 до 0.
Карта погоды:
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