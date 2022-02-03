В начале следующей недели в Украине заметно потеплеет, но ожидаются обильные осадки

Главное: В начале следующей недели украинцев ждет потепление. Ожидаются осадки.

Детали: В начале следующей недели в Украине грядет потепление. Синоптики дали прогноз погоды на понедельник, 7 февраля.

В Гидрометцентре говорят, что по всей территории страны пройдут осадки в виде снега и дождей.

Днем будет от минус 1 до плюс 6, а ночью от 5 мороза до 1 тепла.

В Киеве пройдет мокрый снег: днем ожидается 1-3 тепла, а ночью от минус 2 до 0.

Карта погоды:

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