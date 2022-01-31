Европейский клуб пытается избавиться от основного форварда сборной Украины

Главное: Форвард сборной Украины по футболу и португальской «Бенфики» Роман Яремчук вскоре может покинуть команду. Карьеру он может продолжить в английском «Эвертоне».

Детали: Нападающий сборной Украины по футболу Роман Яремчук вскоре может покинуть лиссабонскую «Бенфику». По информации издания Correio de Manha, португальский клуб выставил украинца на трансфер. Источник отмечает, что «Бенфика» собирается продать Яремчука в Англию.

Также сообщается, что «орлы» хотят получить за украинца 17 миллионов евро, чтобы отбить потраченные на него деньги. В «Бенфике» недовольны сотрудничеством с Яремчуком.

В этом сезоне Яремчук сыграл 29 матчей за клуб, забил 6 мячей, совершил 5 ассистов.

Одним из претендентов на футболиста называют английский «Эвертон», за который выступает другой украинец — Виталий Мыколенко.

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