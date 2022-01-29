В РПЦ разъяснили причины создания Патриаршего Экзархата Африки

Главное: На заседании Синода Русской Православной Церкви был дан ответ на коммюнике Священного синода Александрийского патриархата, посвященное учреждению Русской Православной Церковью Патриаршего экзархата Африки.

Детали: Синод РПЦ отметил, что коммюнике Александрийского патриархата основывается на ложных тезисах, сообщает Синод РПЦ отметил, что коммюнике Александрийского патриархата основывается на ложных тезисах, сообщает patriarchia.ru.

«Решение Московского Патриархата объясняется в коммюнике „фактом признания автокефалии Украинской Православной Церкви“ Блаженнейшим Патриархом Александрийским Феодором. Подобное утверждение основано на заведомо ложном тезисе, поскольку Украинская Православная Церковь как существовала, так и доныне существует в качестве самостоятельной в своем управлении части Русской Православной Церкви. Никакой автокефалии Украинская Церковь не просила и не получала. Напротив, она решительно отвергла навязанный ей извне и поддержанный тогдашними государственными властями страны и раскольниками процесс предоставления так называемого томоса об автокефалии», — говорится в заявлении Синода.

В Синоде РПЦ подчеркнули, что на православную экклезиологию посягает именно Константинопольский патриархат.

«Попытки утвердить первого по диптиху Предстоятеля в качестве „первого без равных“ в Православной Церкви, который якобы обладает исключительным правом по своему усмотрению предоставлять и отнимать автокефалии, отторгать у Поместных Церквей их части, в одностороннем порядке отзывать документы более чем трехсотлетней давности, единолично отменять судебные решения Архиерейских Соборов иных автокефальных Церквей, произвольно „восстанавливать“ в священном сане лиц, никогда его не имевших, — являются несомненным отступлением от святоотеческого учения о Церкви и многовекового православного Предания», — отмечается в журнале Синода.

Синод РПЦ напоминает, что патриарх Александрийский Феодор ранее и сам призывал поддерживать каноническую Украинскую Православную Церковь, однако затем неожиданно изменил свое решение, что привело к нестроениям в том числе внутри самой Александрийской Церкви.