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Новости > В РПЦ разъяснили причины создания Патриаршего Экзархата Африки

В РПЦ разъяснили причины создания Патриаршего Экзархата Африки

Александра Кудрявцева
29.01.22 12:10
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В РПЦ разъяснили причины создания Патриаршего Экзархата Африки
Главное: На заседании Синода Русской Православной Церкви был дан ответ на коммюнике Священного синода Александрийского патриархата, посвященное учреждению Русской Православной Церковью Патриаршего экзархата Африки.
 
Детали: Синод РПЦ отметил, что коммюнике Александрийского патриархата основывается на ложных тезисах, сообщает patriarchia.ru.
 
«Решение Московского Патриархата объясняется в коммюнике „фактом признания автокефалии Украинской Православной Церкви“ Блаженнейшим Патриархом Александрийским Феодором. Подобное утверждение основано на заведомо ложном тезисе, поскольку Украинская Православная Церковь как существовала, так и доныне существует в качестве самостоятельной в своем управлении части Русской Православной Церкви. Никакой автокефалии Украинская Церковь не просила и не получала. Напротив, она решительно отвергла навязанный ей извне и поддержанный тогдашними государственными властями страны и раскольниками процесс предоставления так называемого томоса об автокефалии», — говорится в заявлении Синода.
 
В Синоде РПЦ подчеркнули, что на православную экклезиологию посягает именно Константинопольский патриархат.
 
«Попытки утвердить первого по диптиху Предстоятеля в качестве „первого без равных“ в Православной Церкви, который якобы обладает исключительным правом по своему усмотрению предоставлять и отнимать автокефалии, отторгать у Поместных Церквей их части, в одностороннем порядке отзывать документы более чем трехсотлетней давности, единолично отменять судебные решения Архиерейских Соборов иных автокефальных Церквей, произвольно „восстанавливать“ в священном сане лиц, никогда его не имевших, — являются несомненным отступлением от святоотеческого учения о Церкви и многовекового православного Предания», — отмечается в журнале Синода.
 
Синод РПЦ напоминает, что патриарх Александрийский Феодор ранее и сам призывал поддерживать каноническую Украинскую Православную Церковь, однако затем неожиданно изменил свое решение, что привело к нестроениям в том числе внутри самой Александрийской Церкви.
 
В тему: Синод РПЦ принял в состав Московского Патриархата 102 священнослужителя из восьми стран Африки.

Тэги: Африка, РПЦ

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