Стали известны подробности о стрелке из Днепра

Главное: Артем Рябчук, расстрелявший своих сослуживцев по Национальной гвардии в Днепре, родом из Измаила Одесской области. Рос без отца. По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в качестве приоритетной версии случившегося рассматривается «психологическое давление» на военнослужащего.

Детали: В обязанности Артема Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев входила охрана территории завода «Южмаш». Как сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook, он был призывником срочной службы из города Измаила Одесской области, вырос без отца.

По его словам, прежде всего, перед следствием будет стоять вопрос о том, что служило мотивом для того, чтобы совершить столь ужасное преступление.

При этом в первую очередь будет изучаться вопрос, не подвергался ли военнослужащий психологическому давлению в коллективе, а также то, как он проходил медицинскую комиссию по выводам которой ему было предоставлено право доступа к боевому оружию.

«В любом случае за массовое убийство он будет нести самое жестокое наказание», — заключил Геращенко, подчеркнув необходимость задержать преступника, пока он не успел совершить новых преступлений.

В тему: В ночь на 27 января на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины при выдаче оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул своих сослуживцев, после чего скрылся вместе с оружием. В результате этого пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.