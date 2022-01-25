Депутаты осчастливили фанатов Aliexpress и Ebay

Главное: Народные депутаты вернули в Налоговый кодекс норму, в соответствии с которой зарубежные посылки стоимостью до 150 евро не облагаются налогами и таможенными пошлинами.

Детали: Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 4278 о внесении изменений в Налоговый кодекс по налогообложению товаров, перемещаемых (пересылаемых) в международных почтовых и экспресс-отправлениях. Как сообщает пресс-служба парламента, соответствующее решение поддержали 274 народных депутатов.

Фактически это решение возвращает лимиты на уровень, закрепленный в украинском законодательстве до 1 июля 2019 года. Теперь налогом на добавленную стоимость будут облагаться только международные отправления, стоимость которых превышает 150 евро.

В тему: С 1 июля 2019 года с любой заграничной посылки дороже 100 евро украинцам нужно было заплатить 20% налога на добавленную стоимость и пошлину в размере 10%. То есть за посылку, внутри которой содержатся товары на сумму 140 евро с учетом стоимости доставки дополнительно нужно было уплатить 8 евро НДС и 4 евро пошлины.

До этого можно было получать сколько угодно посылок из-за рубежа стоимостью до 150 евро, не платя с них налоги или таможенную пошлину.