Международный день таможенника: какой праздник отмечается 26 января

Сегодня, 26 января 2022 года, в мире и Украине отмечают Международный день таможенника и Ермилов день.

Международный день таможенника

Для повышения результативности работы таможенной службы по всему миру, выполняющую важную миссию в обеспечении надежности границ, в 1950 году в Брюсселе создан Совет таможенного сотрудничества, позднее переименованный во Всемирную таможенную организацию.

В 1953 году 26 января состоялось ее первое заседание с участием представителей разных стран. С тех пор ежегодно 26 января отмечается Международный день таможенника – профессиональный день всех сотрудников таможни.

ВТамО обслуживает почти 98% стран мира, отстаивает интересы 180 таможенных служб со всех континентов и играет большую роль в развитии мирового бизнеса: регулирует правовые сделки и помогает в борьбе с мошенничеством, стоит на страже международной безопасности и всего, что оказывает негативное воздействие на доверительные отношения между странами. Ее задача – обеспечить получение прибыли и защитить торговый потенциал различных государств, обеспечить сохранность товара и облегчить передвижение пассажиров через границы. Независимо от уровня экономического развития определенной страны, организация координирует ее таможенные службы, помогая бороться с контрабандой и нарушениями правил.

Ермилов день

Назван данный праздник в честь церковной даты почтения памяти святых Ермила и Стратоника Белградских, погибших в 4 веке за свою веру в Иисуса Христа. Согласно преданию Ермил работал диаконом в церкви, а его товарищ Стратоник – стражем в тюрьме и тайно исповедовал христианскую веру. Когда начались гонения на сторонников Христа, Ермила заточили в тюрьму и пытали. Стратоник горевал о муках друга, за что был уличен в христианстве. Обоих казнили, связав сетью и бросив в воды Дуная. Через трое суток тела нашли и похоронили около Сингидона.

В народе на Ермилов день обычно наступала стужа. Из-за сильных морозов крестьяне сидели дома, избегая болезней. Работать на Ермила запрещалось, поэтому народ развлекался и обменивался историями.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День шелфи в библиотеке;

- День случайных направлений;

- Всемирный день экологического образования;

- Католический день памяти святых Тимофея и Тита.