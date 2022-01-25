Во время матча Кубка африканских наций произошла смертельная давка

Главное: Давка произошла на поединке Кубка африканских наций. Погибли не менее шести людей.

Детали: В Яунде (столица Камеруна) произошла футбольная трагедия. Во время матча Кубка африканских наций между хозяевами и сборной Коморских островов случилась смертельная давка на стадионе «Олембе».

Как стало известно, перед стартом встречи у ворот арены собралась толпа из-за большого наплыва зрителей.

Уточняется, что на игру хотели попасть пятьдесят тысяч человек: стадион вмещает шестьдесят тысяч людей, но из-за коронавируса было разрешено пропустить 80% болельщиков.

В итоге погибли не менее шести людей. Около пятидесяти болельщиков получили травмы.

При этом Камерун победил со счетом 2-1.

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