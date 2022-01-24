Крупнейшие европейские авиакомпании на фоне российской агрессии бояться ночевать в Киеве, – СМИ

Главное: По данным СМИ, ряд европейских авиакомпаний изменили расписания и маршруты, чтобы избежать ночных стоянок в Киеве. Среди них компании, связанные с немецкой Lufthansa и нидерландская KLM. Это якобы связано с возможной российской агрессией.

Детали: Швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM отказались от ночной стоянки в Киеве на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-радар flightradar24.com, эти авиакомпании 23 января изменили свой график полетов в украинскую столицу так, чтобы их самолеты и экипажи не оставались на ночь в Украине.

23 января Austrian Airlines выполнила по расписанию вечерний рейс OS 667 Вена-Киев. Однако вместо ночной стоянки в аэропорту Борисполь самолет сразу вернулся обратно в Австрию специальным рейсом OS 1402, хотя утром авиалайнер должен был доставить пассажиров из Киева в Вену регулярным рейсом OS 668.

Swiss 23 января отказалась от вечернего вылета рейса LX 2290 из Цюриха в Киев. А авиакомпания отправила самолет в Киев специальным рейсом LX7390 утром, 24 января, чтобы забрать пассажиров и сразу вернуться назад.

Рейсы KLM с номером KL 1387 из Амстердама в Киев, по данным онлайн радара, отменяются с 22 января. Они предполагали ночную стоянку в Украине с утренним вылетом назад.

Кроме того, по данным издания, ранее от ночных стоянок в Киеве могла отказаться немецкая авиакомпания Lufthansa, владеющая Swiss и Austrian Airlines.

Сотрудники Lufthansa объяснили пассажирам изменение графика полетов тем, что авиакомпания не может покидать самолеты и экипажи на ночь в Украине из-за политического напряжения.

В тему: На сегодняшний день Россия продолжает увеличивать численность своих войск около украинской границы.

По данным пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, вторжение России в Украину может произойти в любой момент.

На этом фоне 24 января Госдепартамент США обнародовал приказ об эвакуации из Украины родственникам американских дипломатов. Соответствующее решение приняло также правительство Великобритании.