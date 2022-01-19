Главные новости за 19 января 2022 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 19 января 2022 года.

— Печерский суд Киева избрал меру пресечения Петру Порошенко. Это личное обязательство.

— Бывший президент Украины, народный депутат Петр Порошенко во время объявления решения суда о мере пресечения запел гимн Украины. Его поддержали соратники.

— Коронавирусом в Украине заболели 12815 человек. Умерли 163 больных.

— Вторжение России в Украину может произойти в любой момент. Ранее появились сценарии полномасштабного нападения на украинскую территорию.

— Россия не будет нападать на Украину. Об этом заявил замминистра иностранных дел страны Сергей Рябков.

— В ВОЗ рассказали, что более половины населения планеты уже привиты от коронавируса. При этом в некоторых регионах показатель вакцинации до сих пор находится на очень низком уровне.