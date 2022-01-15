Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Церкви рассказали о новой молитве от компьютерной зависимости

В Церкви рассказали о новой молитве от компьютерной зависимости

Александра Кудрявцева
15.01.22 13:05
35
В Церкви рассказали о новой молитве от компьютерной зависимости
Главное: Богослужебная комиссия Русской Православной Церкви составила особую молитву об одержимых компьютерной страстью.
 
Детали: Создание молитвы прокомментировал зампредседателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, сообщает «Секрет фирмы».
 
«Проблема игромании, то есть болезненной зависимости от компьютерных игр, никем не отрицается. Всем хорошо известно, что одержимость компьютерными играми как негативное явление не вызывает никаких сомнений. Преодоление любой зависимости: наркотической, алкогольной или любой иной, которая есть в нынешнем обществе, требует и духовных усилий. В том числе и молитвенной поддержки для тех, кто считает себя верующими. И наличие молитвы для людей с такой зависимостью вовсе не лишнее», – рассказал изданию Кипшидзе.
 
Особая молитва об одержимых компьютерной страстью входит в список из 39 новых молитв, которые составила и уже передала на рассмотрение Священного Синода богослужебная комиссия РПЦ. В перечень вошли, в частности, молитвы перед началом учебы в заведениях для взрослых, перед сдачей экзаменов, по случаю поиска работы, перед хирургической операцией и другие.
 
В тему: Священник УПЦ рассказал, для чего нужно читать акафисты.

Тэги: РПЦ, зависимость

Комментарии

Статьи

14.01.22 09:06

Печальная история MD530F в Афганистане

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Анатолий Шарий: Зеленский уехал отдыхать, потому что устал вводить санкции против своих оппонентов
14.01.22 14:32

Анатолий Шарий: Зеленский уехал отдыхать, потому что устал вводить санкции против своих оппонентов

Автор: «Известия»

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
15.01.22 13:45

Митрополит УПЦ рассказал, зачем нужны монастыри
15.01.22 13:37

На глазах у изумленных астрономов нейтронная «черная вдова» высасывает материю из звезды
15.01.22 10:36

В Киеве сын топ-чиновника избил человека из-за замечания о неправильной парковке
15.01.22 09:01

Умер бывший глава СБУ, засветившийся на «пленках Мельниченко»
15.01.22 06:51

День Википедии: какой праздник отмечается 15 января
14.01.22 20:14

В одном из киевских спальников мажор жестоко избил мужчину, сделавшему замечание из-за парковки
14.01.22 19:56

Жена Макрона наконец-то официально объяснила, является ли она трансгендером
14.01.22 19:40

Митрополит УПЦ рассказал, как проявляется святость
14.01.22 19:30

Епископ УПЦ объяснил, что значит праздник Обрезания Господнего для православных
14.01.22 19:16

В Святогорской лавре более 500 колядников со всей Украины славили Христа
15.01.22 10:36

В Киеве сын топ-чиновника избил человека из-за замечания о неправильной парковке
15.01.22 09:01

Умер бывший глава СБУ, засветившийся на «пленках Мельниченко»
14.01.22 18:59

Главные новости за 14 января 2022 года
14.01.22 15:36

Опубликована любопытная статистика за прошедший год
14.01.22 13:41

Подсчитано количество пострадавших от ночной атаки сайтов: цифра впечатляет
14.01.22 10:53

Коронавирус в Украине: 10 476 заболевших и 140 погибших
14.01.22 09:15

«За прошлое, настоящее и будущее»: хакеры положили госсайты Украины
13.01.22 23:13

Как тебе такое, Илон Маск? Украина впервые за 10 лет запустила на орбиту собственный спутник
13.01.22 19:00

Главные новости за 13 января 2022 года
13.01.22 15:27

В Украине резко подскочили цены на бензин и дизтопливо
10.01.22 00:01

В Украине ударит неслабый мороз: синоптики озвучили дату
10.01.22 19:06

Главные новости за 10 января 2022 года
12.01.22 14:59

Кабмин ограничил цены на 9 жизненно важных продуктов
10.01.22 11:29

Как в США: в Офисе президента задумались о введении «продуктовых чеков»
11.01.22 19:11

Медики из США рассказали, как распознать инсульт
09.01.22 13:22

Шестое вымирание: американский ученый рассказал, что, на самом деле, грозит человечеству
12.01.22 00:01

Как оказалось, развод негативно сказывается на мужском здоровье. А на женском – нет
14.01.22 09:58

Больше не «королевское высочество»: Елизавета II лишила своего сына титула и воинских званий
14.01.22 19:56

Жена Макрона наконец-то официально объяснила, является ли она трансгендером
13.01.22 09:56

ООН лишила права голоса 8 стран, 3 из которых регулярно голосовали против Украины
Фото и Видео
В Киеве сын топ-чиновника избил человека из-за замечания о неправильной парковке
В Киеве сын топ-чиновника избил человека из-за замечания о неправильной парковке
В Киеве сын топ-чиновника избил человека из-за замечания о неправильной парковке
В Киеве сын топ-чиновника избил человека из-за замечания о неправильной парковке
В одном из киевских спальников мажор жестоко избил мужчину, сделавшему замечание из-за парковки
В одном из киевских спальников мажор жестоко избил мужчину, сделавшему замечание из-за парковки
Подсчитано количество пострадавших от ночной атаки сайтов: цифра впечатляет
Подсчитано количество пострадавших от ночной атаки сайтов: цифра впечатляет
В Крыму произошла авария с чертовой дюжиной автомобилей – причиной стал гололед
В Крыму произошла авария с чертовой дюжиной автомобилей – причиной стал гололед
Один из регионов России засыпало сугробами в человеческий рост
Один из регионов России засыпало сугробами в человеческий рост
В Сети появилось видео эпичного конфуза Лукашенко
В Сети появилось видео эпичного конфуза Лукашенко
Сильный пожар в Харьковском национальном университете попал на видео
Сильный пожар в Харьковском национальном университете попал на видео
Запуск украинского спутника «СИЧ-2-30»: прямая трансляция
Запуск украинского спутника «СИЧ-2-30»: прямая трансляция
Автомобиль Кличко поймали на нарушении ПДД
Автомобиль Кличко поймали на нарушении ПДД
Под Киевом загорелся большой склад автомобильных покрышек
Под Киевом загорелся большой склад автомобильных покрышек
fraza.com
Новости блогосферы
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы
17.12.21 20:47

Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.