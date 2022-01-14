Россия решила предпринять «другие действия по освобождению Украины от американской оккупации»

Главное: Президент РФ назначил главу российской делегации в ТКГ Бориса Глызлова послом в Беларуси. По мнению кремлевского эксперта Сергея Маркова, это указывает на то, что «Россия будет предпринимать другие действия по освобождению Украины от американской оккупации».

Детали: Глава российской делегации в Трехсторонней контактной группе, глава высшего совета «Единой России» Борис Грызлов назначен на должность посла России в Беларуси. Как сообщается на портале правовой информации РФ, соответствующий указ сегодня, 14 января, подписал президент РФ Владимир Путин.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на российского политолога Сергея Маркова, это может говорить об его уходе из ТКГ из-за «разочарования России в реализации Минских соглашений».

«Это значит, что Россия будет предпринимать другие действия, по всей видимости, уже по освобождению Украины от американской оккупации», — заявил он.

В тему: 26 декабря 2015 года постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации Борис Грызлов был назначен полномочным представителем РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Украине.