Английский подросток случайно нашел череп человека, умершего полторы тысячи лет назад

Главное: В Англии подросток-кладоискатель нашел человеческий череп, спровоцировавший полицейское расследование. Выяснилось, что найденные останки принадлежали умершему 1400 лет назад человеку.

Детали: 15-летний Том Рид нашел череп, когда пробирался через реку Стаур в английской деревне Стерминстер-Маршалл, графство Дорсет. Как сообщает Lenta.ru, сначала он подумал, что нашел ботинок, но потом пригляделся и выяснил, что это передний фрагмент человеческого черепа.

Он рассказал о находке матери, чем поверг ее в шок. Женщина в свою очередь сообщила о черепе коронеру графства.

На место приехала полиция, которая две недели вела расследование и проводила в реке поисковые работы с привлечением водолазов. После этого череп направили на экспертизу.

По итогам радиоуглеродного анализа оказалось, что череп относится к раннему Англо-Саксонскому периоду между 450 и 600 годами нашей эры.

Впоследствии полицейские причислили находку к объектам старины и отказались от дальнейшего расследования. Череп будет выставлен в музее Дорсета в городе Дорчестер.

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