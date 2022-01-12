В РПЦ рассказали, чего ждут от Константинопольского патриархата

Главное: В Русской Православной Церкви выразили надежду, что для решения межправославных проблем Константинопольский патриархат перейдет от монолога к диалогу.

Детали: Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал журналистам, сообщает Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал журналистам, сообщает «РИА Новости».

«Я думаю, что решение межправославных проблем лежит в плоскости диалога. Надеемся на то, что все-таки рано или поздно разум возобладает, что Константинопольский патриархат от монолога перейдет к диалогу, что можно будет на всеправославном уровне обсудить возникшие проблемы. Может быть, тогда будет соборным разумом найдено какое-то решение, как это не раз бывало в истории Церкви», — отметил митрополит Иларион.

Глава ОВЦС МП подчеркнул, что предстоятели Церквей должны встречаться и сообща обсуждать проблемы. Ситуацию, когда «один за всех все решает» и говорит, что у него какие-то особые привилегии, полученные от апостолов, митрополит Иларион назвал «безумием».

«Мы в этой логике действовать не собираемся, будем продолжать то служение, которое несем, и, если к нам обращаются священнослужители или миряне из тех Церквей, которые ассоциировали себя с расколом, мы не имеем права им отказывать, вот такова наша логика», — считает митрополит.