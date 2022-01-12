Кабмин ограничил цены на 9 жизненно важных продуктов

Главное: Правительство решило ограничить торговую надбавку на ряд социальных продуктов. Речь, в частности, идет о гречке, сахаре, муке, макаронах и т. д.
Детали: Кабинет министров Украины на заседании 12 января расширил перечень попадающих под государственное регулирование продуктов питания. Как сообщает «Экономическая правда», было принято решение о включении в него:
— гречневой крупы;
— сахара-песка;
— пшеничной муки высшего сорта;
— макаронных изделий украинского производства (вермишель из муки высшего сорта);
— пастеризованного молока жирностью 2,5% (в пленке);
— подсолнечного масла;
— куриных яиц категории С1;
— птицы (куриная тушка);
— сливочного масла жирностью 72,5%.
Для таких товаров уровень торговой надбавки не может превышать 10%.
В Кабмине такое решение объясняют высокими темпами роста цен на продукты в таких категориях согласно данным Госстата.
Регулирование вводится на период действия карантина, вызванного пандемией COVID-19.
В тему: В самом конце 2021 г Кабинет министров Украины ввел государственное регулирование цен на батоны и подсолнечное масло.