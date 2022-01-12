Главные новости за 12 января 2022 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 12 января 2022 года.

- Коронавирусом в Украине заболели еще 7 117 людей. Умерли 193 больных.

- Схемы смешивания вакцин от коронавируса в Украине изменили. Стало известно, как это нужно делать.

- В выходные в Украине потеплеет. Кое-где возможны осадки.

- Американский бизнесмен Билл Гейтс прогнозирует, что после волны омикрон-штамма пандемия коронавируса превратится в сезонную болезнь по примеру гриппа.

- Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) опубликовал эмоциональное видео, в котором назвал Александра Усика (19-0, 13 КО) «маленьким стероидным человечком».

- Наводнение произошло во Франции. Появилось видео стихии.