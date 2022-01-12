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Новости > Как оказалось, развод негативно сказывается на мужском здоровье. А на женском – нет

Как оказалось, развод негативно сказывается на мужском здоровье. А на женском – нет

Александр Панько
12.01.22 00:01
240
Как оказалось, развод негативно сказывается на мужском здоровье. А на женском – нет

Главное: Развод влияет на здоровье человека. Для мужчин он таит в себе угрозу.

Детали: Ученые из университета Копенгагена в Дании выяснили, как развод сказывается на здоровье людей. Появились данные их отчета.

В исследовании принимали участие 4,8 тысяч человек в возрасте от 48 до 62 лет.

Оказалось, что такое расставание негативно влияет на мужское здоровье.

Критическим сроком эксперты назвали семь лет после развода.

Отмечается, что у мужчин расставание провоцирует риск инфарктов, старческого слабоумия и ранней смерти. Дело в том, что у них на 17% повышается уровень воспалительных процессов. Речь об интерлейкине-6 и C-реактивном белке.

Информируется, что это является естественной биологической реакцией на стресс: в организме затвердевают артерии, происходят инфаркты, инсульты, развиваются опухоли, старческое слабоумие и наступает преждевременная смерть.

Примечательно, что у женщин повышения воспалительных процессов в организме не фиксировали.

В тему: Ученые уже не скрывают, что ЛГБТ-пропаганда направлена на сокращение рождаемости.

Тэги: ученые, здоровье, развод, женщины, мужчины

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