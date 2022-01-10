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Новости > «Вовину тысячу» начали выдавать на пластиковых карточках

«Вовину тысячу» начали выдавать на пластиковых карточках

Александр Панько
10.01.22 14:02
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«Вовину тысячу» начали выдавать на пластиковых карточках

Главное: «Альфа-Банк» и monobank заявили о начале выдачи пластиковых карт по программе выплат гражданам, полностью вакцинированным от коронавируса, «еПоддержка».

Детали: В Украине на этой неделе два банка приступают к выдаче физических карт «еПоддержка». Как сообщает пресс-служба «Альфа-банка», карточки можно получить в отделениях с 10 января, предъявив паспорт или ИНН.

Карта будет выдаваться новым клиентам, которым было недоступно оформление цифровой карты. Карта не персонифицирована, поэтому выдается сразу в отделении.

Новые клиенты, кроме 1000 грн от государства, получат на свой счет Cash’U дополнительные 100 грн бонусами.

Существующие клиенты банка, уже имеющие цифровую карту, могут получить пластиковую карту в начале февраля, дистанционно заказав доставку «Новой почтой», или обратившись непосредственно в отделение.

В свою очередь соучредитель проекта monobank Олег Гороховский сообщил на своем канале в Telegram, что оформить пластиковую карту пользователи смогут со вторника, 11 января. Это смогут сделать все, кто уже оформил цифровую карту «еПоддержка» — для этого нужно будет в меню карты выбрать соответствующую услугу.

Выпуск карты будет бесплатным, однако придется оплатить 50 грн за услугу доставки Новой Почтой.

В тему: 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский в видеообращении к народу заявил, что граждане Украины, привитые от ковида двумя дозами вакцины, смогут получить по 1000 грн через приложение «Дия». Программа заработает с 19 декабря. Для тех, у кого нет смартфона и «Дии», будут предусмотрены альтернативные способы получения средств.

Как объяснил спикер президента Сергей Никифоров объяснил, что обещанные деньги невозможно будет получить наличными на руки, речь идет о своего рода депозите, средства которого можно будет потратить лишь на определенный перечень услуг, таких как фитнес, туризм или посещение музея.

Выплату можно будет потратить также на приобретение книг.

Как объяснил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, эти деньги не будут выдавать наличными на руки из-за инфляционных рисков.

13 декабря 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане старше 60 лет смогут уже с января потратить 1 тыс. грн на социальные нужды. В частности, на покупку лекарств.

Подробнее о том, какие банки участвуют в программе и как получить от государства 1 тыс. грн за вакцинацию, читайте здесь.

Тэги: пластиковая карточка, вакцинация, Альфа-банк, Дия, Monobank, вовина тысяча, Олег Гороховский

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