В Житомирской области кабан насмерть растерзал полицейского

Главное: В Житомирской области кабан напал на полицейского. Правоохранитель погиб.

Детали: В Житомирской области в минувшее воскресенье, 9 января, произошла трагедия. О ней сообщили в МВД.

Отмечается, что во время охоты кабан напал на 32-летнего полицейского. Правоохранитель погиб, получив рваную рану клыком, из-за которой была повреждена артерия и кость.

Жертвой животного стал начальник 1-го отдела проведения специальных операций управления Корпуса оперативно-внезапного действия в Житомирской области старший лейтенант полиции Евгений Андрейковец.

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