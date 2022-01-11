В iPhone нашли неустранимую уязвимость

Главное: У iPhone обнаружили очередную проблему. Она позволяет похищать личные данные.

Детали: Стало известно о еще одной крупной проблеме в iPhone, которая таит в себе угрозу для пользователей. Об этом пишет портал Mydrivers.

Ее обнаружили в компании ZecOps, чьи эксперты занимаются разработкой софта для обеспечения кибербезопасности, и уже назвали неустранимой уязвимостью.

Информируется: «Программа NoReboot имитирует выключение или перезагрузку смартфона. В этом режиме входящие вызовы и уведомления о сообщениях, вибрация, экран и индикатор камеры продукта Apple не работают. На дисплее отображается анимация включения устройства, чтобы запутать пользователя».

Отмечается следующее: «В состоянии псевдовыключения злоумышленник получает удаленный доступ к микрофону и камере, а также личной информации, которая хранится на смартфоне».

Подчеркивается, что пользователь не получает уведомлений об этом.

Данная проблема касается всех iPhone с любой версией iOS.

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