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Новости > Управделами УПЦ считает, что для решения «украинского вопроса» необходимо участие всех Поместных Церквей

Управделами УПЦ считает, что для решения «украинского вопроса» необходимо участие всех Поместных Церквей

Александра Кудрявцева
09.01.22 16:55
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Управделами УПЦ считает, что для решения «украинского вопроса» необходимо участие всех Поместных Церквей
Главное: После дарования томоса ПЦУ церковный раскол зашел так далеко, что обсуждаться и решаться должен через братское общение всех Поместных Церквей.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в программе «Слово Иерарха» на телеканале UkrLive.
 
«К сожалению, нужно констатировать, что церковный раскол в Украине через дарование так называемого томоса еще более усилился. Раскол углубился реально. По-человечески очень сложно каким-то образом думать, как это все может быть учтено. По крайней мере решение такого сложного вопроса должно предполагать диалог, а диалог предполагает доверие, когда есть искренность в желаниях прежде всего. Но, к сожалению, нужно опять же констатировать, что со стороны раскольников не наблюдаем такого желания. Есть только намерения как-то усилить свое влияние, хотя своими силами у них ничего не получается», — сказал митрополит Антоний.
 
 
Архиерей назвал безответственными заявления руководителей ПЦУ об ожидающейся новой волне переходов под их юрисдикцию приходов Украинской Православной Церкви. Нагнетание и вброс таких идей, по его словам, «могут вновь расшатать и привести к реальным конфликтам, к бойням, как это было в 2019 году».
 
«И тем не менее все в руках Божьих. Да, мы не наблюдаем желания пока найти правильный церковный выход из этого вопроса, но не видим и силы, которая бы к этому приводила. Наверно, мало что зависит от тех, кто сейчас руководит расколом в Украине. Они так или иначе являются марионетками в руках более сильных, если говорить светским языком, „игроков“, не только в церковной среде, а и на большом геополитическом поле. Тем не менее люди верующие надеятся, что это не может вечно продолжаться», — сказал управделами УПЦ.
 
По его мнению, украинское общество заслужило, чтобы православные люди были едиными, но решить «украинский вопрос» своими силами уже не удастся — необходимо участие всех Поместных Православных Церквей. Удачным опытом в этой связи архиерей назвал состоявшееся в 2020 году собрание в Аммане, где предстоятели и делегаты обсуждали вопрос сохранения всеправославного единства.
 
«Это действительно очень удачный опыт и, наверно, единственный путь, который может привести к решению этого вопроса. К сожалению, очень много вопросов, не связанных с церковной жизнью, помешали в продвижении этого проекта. Я имею в виду карантинные ограничения. Может быть, ситуация немножко успокоится и встречи, подобные амманской, будут иметь место. И есть надежда, что выйдем из этой тупиковой ситуации», — сказал архиерей.
 
Он также отметил, что позиция Поместных Церквей, которые руководствуются церковными канонами, в отношении украинского раскола остается устойчивой.
 
«Раскол остается расколом — как его не называй, как не обворачивай в красивую обвертку. Раскол — это рана, это болезнь, и выдавай болеющему человеку справки или не выдавай, если его не будешь лечить, он останется в таком же состоянии. Я наблюдаю за ситуацией, езжу в Поместные Православные Церкви и в общении с предстоятелями и с иерархами, видно, что позиция уже устойчивая», — сказал митрополит Антоний.
 
Управделами УПЦ выразил надежду, что здравый смысл и ответственность за будущее Церкви возобладают и Поместные Церкви будут руководствоваться церковной заботой и евангельской миссией в мире, «который не стремится сейчас двигаться в русле христианских идеалов».
 
«Единство церковное — это очень важная ценность, к которой нужно стремится вопреки каким-то политическим, может быть, каким-то эгоистическим устремлениям. Забота о Церкви, ответственность за вечность людей, которые будут рождаться на земле — это должно быть главнейшей задачей при принятии таких важных вопросов, важных позиций в отношении любого раскола, не только в Украине, а любого раскола, который сейчас существует почти в каждой Поместной Православной Церкви», — подытожил митрополит Антоний.
 
В тему: Митрополит УПЦ считает, что уход патриарха Варфоломея особо не изменит ситуацию в Украине.
 

Тэги: раскол, Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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