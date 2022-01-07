Кто готовит казахский сценарий для Украины

Еще несколько дней назад Казахстан воспринимался как независимое государство, поддерживающее партнерские отношения с Москвой, однако не готовое участвовать в ее агрессивных внешнеполитических игрищах. Все изменилось, когда на волне протестов в Алма-Ате президент Токаев попросил помощи у Кремля. Практически мгновенно формальный председатель Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) армянский президент Пашинян заявил, что ОДКБ направит в Казахстан миротворцев. Еще недавно Пашинян был независимым, очень прагматичным политиком. Но демонстративный отказ Кремля от помощи Армении в ходе недавнего обострения Карабахского конфликта видимо изменил его внешнеполитические приоритеты. В итоге, союзники Москвы продемонстрировали полную готовность помочь ей удушить восстание доведенных до отчаяния беспределом казахских элит простых людей.

При этом, есть риск, что по просьбе самого Токаева русские войска уже не выйдут из Северного Казахстана. Кремлевский монстр вновь усилил свои позиции, и едва ли отвлекся от своих агрессивных планов по отношению к Украине. Вот только, какие именно планы вынашивает Москва и одинока ли она в своих агрессивных намерениях?

Бескомпромиссно выбравшая западный демократический курс и полный отказ от имперских ценностей Украина за прошедшие несколько лет фактически оказалась в кольце врагов. С основным агрессором и его ручными сепаратистами на Востоке все понятно. С Севера Беларусь, которая фактически стала вассалом Кремля и готова при необходимости действовать с ним сообща. На Западе Венгрия, избалованная московскими газовыми дотациями и пытающаяся насаждать свое влияние в Закарпатье. На Юге – Приднестровье с российской военной группировкой и непоследовательная Молдова, пытающаяся лавировать между Киевом, Москвой и Брюсселем. Впрочем, и Польша, верный союзник по НАТО вызывает сомнения… На что может рассчитывать Киев от своих соседей, когда агрессор придет? На помощь или на нож в спину, что не раз бывало в истории нашей многострадальной страны.

На деле существует несколько сценариев нападения на Украину. Первый – «показательный разгром» – агрессия «силами сепаратистов», которые выйдут на границы Луганской и Донецкой областей, а может быть и прорубят коридор в оккупированный Крым, задыхающийся от недостатка воды и электричества. Москва будет заявлять, что ее войска в агрессии не участвуют, а ВСУ возможно даже удастся нанести несколько ощутимых ударов и приостановить такую агрессию.

Второй сценарий – прямое военное вторжение на юг страны. Ведь в Кремле искренне считают, что жители Одессы, Херсона и Николаева «жаждут» русского освобождения. Здесь уже не обойдется без российских войск, авиаударов и прямого противостояния ВСУ с ВС РФ. Сколько времени смогут наши ребята сдерживать превосходящую их армию?

Наконец третий вариант предполагает полноценную агрессию по всей линии российско-украинской и российско-белорусской границы с ударом танковых колонн от Брянска через Чернигов на Киев.

Однако, будем честны, в планах Москвы нет и не будет полной оккупации Украины. К счастью, у нас есть регионы, где Кремль в принципе не найдет готовых сотрудничать с ним коллаборантов, да и экономически Россия не сможет даже недолго содержать всю Украину. Самым страшным выглядит сценарий с захватом левобережной Украины, Причерноморья и Киева, и то противодействие ВСУ сильно затруднит действия оккупантам. Вот только чего нам ждать от союзников, к которым сразу после начала конфликта обратится Зеленский?

Вдоль польско-украинской и польско-белорусской границ вот уже несколько месяцев перемещаются части элитной польской 12-й дивизии. Эта одна из лучших частей польской армии, укомплектованная новейшими танками, имеющая в своем составе несколько бригад и отдельных подразделений. Что интересно, Варшава передвижения своих танкистов до недавнего времени оправдывала борьбой с мигрантами, идущими из Белорусии. Безусловно, 12-я дивизия перейдет границы Украины по первой просьбе нашего Президента, да и без нее тоже. Вот только выйдут ли польские «Леопарды» на линию соприкосновения с российскими войсками? А если и выйдут, то не проведут ли они, как в 1939 году совместный парад где-нибудь в Луцке. Конечно, едва ли польский национализм дойдет до того, чтобы по исторической аналогии объявить Украину «доказавшей свою нежизнеспособность», но установить военную администрацию на Западе страны на неопределенный период и начать раздавать польские паспорта – это вполне вероятный сценарий.

Схожий сценарий только в меньших масштабах может произойти и на венгерской границе. В Будапеште с удовольствием припомнят заявления о возможности уничтожить всю венгерскую армию силами одной горной бригады ВСУ, которое сделал бывший глава Донецкой администрации Жебривский. При всей пророссийской ориентации Венгрия – страна НАТО, которая откликнется на зов о помощи и придет в Закарпатье защитить своих граждан – тех жителей региона, которые не погнушались отстоять очередь за венгерскими паспортами.

Каким будет итог «добрососедской помощи» в случае конфликта с Москвой? Формально в Украину войдут войска НАТО, но на деле они не сделают ни одного выстрела по агрессору, который будет только доволен их присутствию. Ведь Будапешт и Варшава станут его соучастниками. Что еще хуже, они могут появится на нашей территории и без прямого участия агрессора – по казахстанскому сценарию. Достаточно паре олигархов спровоцировать крупные беспорядки со стрельбой и, вслед за ОДКБ на Востоке, наши соседи продемонстрируют готовность защитить наши стратегические объекты. Вот только ребятам из ВСУ которые будут бороться с коллаборантами и агрессорами легче от этого не станет. Так что надеяться мы можем только на нашу армию и грозный окрик из Брюсселя и Вашингтона, который сможет отвернуть наших соседей от мелко националистических авантюр.

Источник: NEW KOBZAR