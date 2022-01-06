Главные новости за 6 января 2022 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 6 января 2022 года.

- Коронавирусом в Украине заболели 6 632 человек. Умерли 187 людей.

- На все имущество и активы бывшего главы государства Петра Порошенко наложен арест. В данный момент политик находится на отдыхе.

- Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине вводится бустерная вакцинация от коронавируса для всех, кому исполнилось 18 лет. По его словам, бустерная доза должна усилить эффективность вакцины.

- В прошлом году в Украине провели рекордное число трансплантаций. Всего – 306 операций.

- В Алмате началась сильная стрельба, силовики открыли огонь по протестующим. В городе нет интернета, мобильная связь работает не стабильно.

- Александр Лукашенко прокомментировал протесты в Казахстане. Он призвал договариваться.