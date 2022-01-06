Количество пострадавших на митингах в Казахстане перевалило за тысячу

Главное: В столкновениях с протестующими в Алматы погибли 12 правоохранителей, еще 353 получили ранения. Всего с начала столкновений пострадали более тысячи человек.

Детали: В результате масштабных акций протеста в Казахстане пострадали уже более тысячи человек. Об этом сказала первый замглавы Минздрава страны Ажар Гиният в эфире государственного телеканала Хабар-24, сообщает Интерфакс в четверг, 6 января.

По ее словам, 400 человек госпитализированы, из них 62 находятся в реанимации.

Гиният сообщила, что «террористы нападают на врачей, пострадало 10 медработников».

«Просим не мешать медработникам работать, чтобы кареты скорой медицинской помощи могли своевременно доехать к пострадавшим», — отметила она.

Также эфире канала Хабар 24 сообщили, что в столкновениях с протестующими в Алматы погибли 12 силовиков, еще 353 сотрудника получили ранения. При этом тело одного из правоохранителей было обнаружено с отсеченной головой.

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